מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בנובמבר ב-2.1%, עד 33 אגורות לאריזה

משרד החקלאות וביטחון המזון הודיע כי החל מ-1 בנובמבר 2026 יתעדכנו מחירי הביצים שבפיקוח. בהתאם לתחשיב המחירים התקופתי, יעלה המחיר לצרכן בשיעור של 2.1%. מדובר בעלייה מתונה ביחס לעדכון האחרון, שהיה בנובמבר 2025.

העדכון במחיר לצרכן משקף את השינויים שחלו בעלויות הייצור והשיווק של הביצים לאורך שרשרת הערך, מהמגדל, דרך המשווק והקמעונאי ועד לצרכן. תחשיב העלויות כולל את מחיר המזון לתרנגולות המטילות, שכר העובדים, עלויות האנרגיה והאריזה.

מנגנון עדכון המחירים האוטומטי, שנכנס לתוקף בשנת 2023, מבוסס על נוסחה קבועה ושקופה ואינו מצריך חתימה של שרי האוצר והחקלאות. במסגרת המנגנון נבחן שיעור השינוי במחיר מדי רבעון, והמחירים עשויים להתעדכן כלפי מעלה או מטה.

העדכון מתבצע כאשר השינוי המצטבר מאז העדכון הקודם עולה על 3%, בתנאי שחלפו לפחות שישה חודשים מהעדכון האחרון, או בחלוף שנה, כאשר השינוי המצטבר עולה על 1%. זאת, כדי להבטיח מחיר יציב ונמוך לצרכנים ולמנוע הפסדים למגדלים.

המחירים המרביים לצרכן לאריזה של 12 ביצים, כולל מע"מ החל מ-1 בנובמבר 2026

גודל הביצה המחיר הקודם המחיר החדש תוספת לאריזה M 13.13 ש"ח 13.40 ש"ח 27 אגורות L 14.24 ש"ח 14.54 ש"ח 30 אגורות XL 15.48 ש"ח 15.81 ש"ח 33 אגורות

מנגנון העדכון האוטומטי: בין העלויות למגדלים למחיר לצרכן

מנגנון קביעת המחירים האוטומטי הוכנס כדי לפתור בעיה מבנית בפיקוח על מחירי הביצים, שהתבטאה בעלייה של 26% במחיר לצרכן בחמש השנים האחרונות. ביצים הן מוצר בסיסי, מפוקח ורגיש פוליטית, שהעלאת מחירו נוטה לעורר ביקורת ציבורית. כל עוד עדכון המחיר לצרכן היה תלוי בהליך אישור ממשלתי, הנתון להשפעות פוליטיות, עלויות הייצור של המגדלים השתנו באופן שוטף, אך המחיר המפוקח לא תמיד עודכן בזמן.

החל מ-2022 התייקרו חומרי הגלם המשמשים לייצור מזון לעופות באופן משמעותי, בין היתר בעקבות המלחמה באוקראינה, ששיבשה את הסחר העולמי בגרעינים ובתבואות. מכיוון שהמספוא הוא מרכיב מרכזי בעלויות גידול המטילות, להתייקרותו הייתה השפעה ישירה על הוצאות הלולנים.

במקביל, עלו מחירי החשמל והדלק, שהגדילו את עלויות התפעול של הלולים ואת הוצאות ההפצה וההובלה. לאלה התווספה עלייה במחירי הקרטון והפלסטיק המשמשים לאריזה. אלא ששיטת הפיקוח שהייתה נהוגה חייבה הליך אישור ממשלתי לעדכון המחירים. הלחץ הפוליטי עשה את שלו, ושרי הממשלה נמנעו פעם אחר פעם מלחתום על התייקרויות כדי לא לספוג ביקורת ציבורית.

כתוצאה מכך, ההתייקרות בתשומות לא תורגמה למחיר הביצים המפוקח. במשך חודשים ארוכים המגדלים היו אלה שנשאו בעלויות הגבוהות, בעוד שהמחיר שקיבלו עבור הביצים לא עודכן בהתאם. הפער בין הוצאות הייצור להכנסות פגע בכדאיות הכלכלית של הגידול. מחיר הביצים לצרכן עודכן בפברואר 2023 במסגרת הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות.

הצטברות ההתייקרויות בעלויות הייצור במשך שנתיים הביאה לעלייה חדה במחיר לצרכן, בשיעור ממוצע של כ-16%. כדי למנוע הישנות של המצב, החל מ-2023 עבר הפיקוח למנגנון עדכון אוטומטי, שמצמצם את התלות בהחלטות פוליטיות ומאפשר עדכוני מחיר סדירים יותר. המנגנון מבוסס על נוסחה שבוחנת את עלויות הייצור והשיווק מדי רבעון ומאפשרת להתאים את המחיר לשינויים בעלויות בהתאם לכללים שנקבעו מראש, ללא צורך באישור נפרד של השרים לכל התייקרות.