צעיר בן 18 נדקר בקטטה מחוץ למועדון ביפו, שלושה חשודים נעצרו

צעיר בן 18 נפצע הלילה (שישי) באורח בינוני לאחר שנדקר במהלך קטטה מחוץ למועדון ברחוב קיבוץ גלויות ביפו. הצעיר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים איכילוב בתל אביב.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי ויכוח שהתפתח בין כמה מעורבים בתוך המועדון הסלים לקטטה בחניון שמחוץ למקום, שבמהלכה נדקר הצעיר.

שוטרי תחנת יפו שהגיעו לזירה פתחו בחקירה ועצרו שלושה חשודים במעורבות באירוע, בני 18–19. בחיפוש שנערך על אחד החשודים נתפסה סכין שעל פי החשד שימשה לדקירה.

השלושה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ביפו, והמשטרה צפויה לבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרם.