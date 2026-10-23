במשך שנים רבות הצלחתן של מערכות חינוך נמדדה בעיקר באמצעות מבחנים הבודקים זכירת ידע ופתרון בעיות סטנדרטיות. אולם אלו בדיוק התחומים שבהם מכונות מצמצמות במהירות את יתרונם היחסי של בני האדם.

בעידן הבינה המלאכותית, שבו אפשר לקבל הסבר, לנסח טקסט ולפתור בעיות בתוך שניות, מתחדדת השאלה: מה ערכה של הלמידה כאשר התשובה זמינה כל כך? אין פירוש הדבר שהידע איבד מחשיבותו, אך היום, יותר מתמיד, מתחדדת ההבנה כי לא די להעריך מה התלמיד יודע, אלא יש צורך להעריך גם כיצד הוא לומד, כיצד הוא חושב, כיצד הוא מתפתח ומה הוא עושה עם הידע שרכש.

יש ערך רב גם לדרך, לניסיון להבין, להתמודדות עם אי-ודאות, לשינוי עמדה בעקבות גילוי חדש וליכולת להמשיך לחפש גם כשאין פתרון מוכן. אלה אינם עיכובים בדרך ללמידה, הם חלק ממנה.

מכאן נובעת משימה חינוכית שאינה מסתכמת בהקניית מיומנויות טכנולוגיות בלבד. בית הספר מחויב לטפח את היכולת לבחור. הבחירה אינה רק חופש לעשות כרצוננו, אלא גם היכולת להבחין בין האפשרויות העומדות לפנינו, לשקול את משמעותן ולשאת באחריות לתוצאותיהן.

בחירה היא תנאי להתפתחות של יצירתיות, מנהיגות, אחריות, זהות ומשמעות. בעולם שבו אפשר להפיק עוד ועוד תוצרים, השאלה החשובה אינה רק מה אפשר ליצור, אלא מה ראוי ליצור; לא רק מה ניתן לעשות, אלא לשם מה כדאי לעשותו. משימה זו קשורה גם לעתיד הדמוקרטיה. בעולם שבו מידע, תמונות ודעות נוצרים ומופצים במהירות, היכולת להבחין בין אמת לשקר, בין עובדה לפרשנות ובין ידע למניפולציה היא תנאי לחיים חופשיים.

דמוקרטיה זקוקה לאזרחים המסוגלים לחשוב באופן ביקורתי ועצמאי, לבחון מקורות מידע, להקשיב לעמדות שונות ולנהל מחלוקת בכבוד. לכן, חינוך בעידן הבינה המלאכותית אינו יכול להסתפק בהקניית ידע. עליו לטפח גם שיפוט מוסרי, אחריות ומחויבות לחיים משותפים בחברה דמוקרטית.

זו גם הסיבה שאין לצמצם את הלמידה למה שניתן למדוד בקלות. אמנות, ספרות, מפגש עם הטבע, התבוננות ושאלות רוחניות אינם תוספות שוליות לתוכנית הלימודים. הם חלק מן המרחב שבו אדם מפתח דמיון, רגישות, יכולת להתפעל ומחשבה על משמעות חייו.

חינוך המבקש להכין את הדור הצעיר לעולם משתנה אינו יכול להסתפק בהכנתו לשוק העבודה. עליו לאפשר לו גם לברר אילו חיים ראוי לחיות ואיזו חברה ראוי לבנות.

גם תפקידו של המורה מתבהר מתוך התפיסה הזאת. כאשר תשובות ומידע זמינים יותר מאי פעם, המורה אינו נדרש להתחרות במכונה על מהירות ההסבר. תפקידו הוא ליצור מרחב שבו אפשר לשאול שאלות טובות, להתווכח בכבוד, לבחון רעיונות וללמוד מתוך מפגש עם אחרים.

לשם כך נדרשים קשר אנושי, אמון, דוגמה אישית וקהילה. לא מדובר בתחליף לטכנולוגיה, אלא בהבנה של מה שהטכנולוגיה לבדה אינה יכולה לספק. מכאן נובע גם שינוי בדרך שבה ראוי לעצב את בית הספר. התלמידים אינם רק מי שצריכים ללמוד כיצד להשתמש בכלים חדשים לפי כללים שקבעו המבוגרים. הם שותפים לחיים בעולם המשתנה, ולעיתים אף מקדימים את המבוגרים בהיכרות עם הכלים המתפתחים.

יש מקום לשתף אותם בעיצוב דרכי הלמידה, בבחינת השימושים הראויים בטכנולוגיה ובגיבוש תרבות בית ספרית המבוססת על אחריות. שותפות כזאת תייצר הזדמנות להפוך את הלמידה עצמה למעשה של שיקול דעת ואחריות.

בעידן של זהויות מרובות ומורכבות, על בית הספר להיות עוגן קהילתי בעבור הילדים ומשפחותיהם. קהילה איננה רק מבנה חברתי. קהילה היא חוויה של שייכות, אחריות, ערבות הדדית, זיכרון משותף, סיפור משותף, מערכת ערכית ומערכות יחסים. על בית הספר לחנך לחברה ישראלית, יהודית ודמוקרטית, הפתוחה למורכבות, לריבוי קולות ולכבוד האדם.

הבינה המלאכותית מציבה בפני החינוך אתגר גדול, אך גם הזדמנות לחשיבה מחודשת על ייעודו של בית הספר. הטכנולוגיה יכולה להרחיב את אפשרויות הלמידה, אך היא אינה יכולה לקבוע במקומנו מה ראוי, מה חשוב ולאיזו חברה אנחנו מבקשים להשתייך.

לשם כך נדרש חינוך לערכים, לקהילה, לקשר אנושי ולאחריות מוסרית. ככל שהמכונות ילמדו לבצע יותר משימות, כך תגדל חשיבותן של התכונות שאינן נמדדות במהירות התשובה: היכולת לאהוב, ליצור, לבחור בטוב ולראות באחר עולם ומלואו.

עלינו להבטיח שבתוך עולם רווי טכנולוגיה ימשיכו לגדול בני אדם במלוא מובן המילה. כדברי הלל הזקן: "ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש".

הרב אופק מאיר הוא מנכ"ל מרכז חינוך ליאו בק