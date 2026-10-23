בעקבות עתירת איזנקוט: ועדת הבחירות הורתה לליכוד להסיר שלטי תעמולה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה לליכוד להסיר עד היום (שישי) בשעה 15:30 שלטי תעמולה שהוצבו ברחבי הארץ, בעקבות עתירה שהגישה מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. כך הודיעה היום המפלגה.

השלטים מציגים את תמונתו של איזנקוט לצד אישים פוליטיים נוספים, וכוללים כיתוב בערבית. במפלגת ישר טענו כי השימוש בצבעים המזוהים עמה, לצד היעדר זיהוי ברור של הליכוד בעברית, עלול להטעות בוחרים ולגרום להם לחשוב שהפרסום נעשה מטעם ישר או בהסכמתה.

לפי הודעת ישר, סולברג קבע כי השילוט עלול להטעות בנוגע לקשרים הפוליטיים של המפלגה, וכי הכיתוב בערבית אינו מסיר את החשש להטעיה ואינו ממלא את חובת השקיפות.

אתמול פנתה ישר, באמצעות עורכי הדין אורי הברמן ועדי מרינברג, במכתב התראה ליועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אילן בומבך, בדרישה להסיר את השלטים שהוצבו בירושלים ובמקומות נוספים בארץ ולפרסם הבהרה כי מדובר בתעמולה מטעם הליכוד.

ממפלגת ישר נמסר: "זהו מהלך נוסף של מפלגת הליכוד לנסות ולנהל מסע שקר והפחדה למול הציבור בישראל ולהטעות את הבוחרים. נמשיך להילחם בשקרים ובהטעיות של נתניהו".