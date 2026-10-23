דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שישי י"ב בחשון תשפ"ז 23.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
29.4°תל אביב
  • 27.9°ירושלים
  • 29.4°תל אביב
  • 28.2°חיפה
  • 29.1°אשדוד
  • 31.5°באר שבע
  • 34.2°אילת
  • 34.6°טבריה
  • 29.0°צפת
  • 30.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
משפט ופלילים

יו"ר ועדת הבחירות: מפלגות שמפיצות תעמולה באמצעות בוטים חייבות להזדהות

השופט נעם סולברג קבע כי גם חשבונות בדויים המשמשים להגברת תפוצת מסרים פוליטיים חייבים לציין מי עומד מאחוריהם | עם זאת, דחה עתירה נגד הליכוד ונתניהו, לאחר שלא הוצגו ראיות מספיקות לכך שהפעילו חשבונות כאלה

יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא העליון נעם סולברג (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
יו"ר ועדת הבחירות והמשנה לנשיא העליון נעם סולברג (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 23.10.2026 | 13:22
נושאים קשורים:

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שישי) כי מועמדים ומפלגות המשתמשים בבוטים או בחשבונות בדויים להפצת תעמולת בחירות מחויבים לציין מטעם מי פועלים החשבונות.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע, שבה נטען כי מפלגת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו מפעילים חשבונות בדויים ובוטים כדי להגביר את תפוצת מסרי הבחירות שלהם. לטענת התנועה, החשבונות מופעלים בתשלום, ולכן חלה עליהם חובת השקיפות הקבועה בחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

סולברג דחה את העתירה לאחר שקבע כי לא הוצגו ראיות מספיקות המוכיחות שהליכוד או נתניהו הפעילו חשבונות בדויים כאמור.

עם זאת, בהחלטתו הדגיש השופט כי הגברת תפוצתה של תעמולת בחירות באמצעות חשבון שאינו נושא את שם המועמד, לרבות חשבון בדוי או בוט, נחשבת למודעת בחירות שחלה עליה חובת הזיהוי. לדבריו, חשיפת הגורם האחראי לתעמולה חיונית כדי לאפשר לציבור להעריך את תוכנה.

בוטים הם חשבונות ברשתות החברתיות המופעלים באופן אוטומטי באמצעות תוכנות, ומסוגלים לפרסם תכנים, לשתף פוסטים ולהגיב להם בהיקף גדול. לצד הבוטים פועלים גם חשבונות בדויים המופעלים בידי בני אדם. שימוש מתואם ברשת חשבונות כזו עשוי להגביר את החשיפה למסרים פוליטיים וליצור מצג שווא של תמיכה ציבורית רחבה או של שיח ספונטני, אף שמאחוריו עומד גורם אחד. כך ניתן להשפיע על השיח ברשת מבלי שהגולשים יודעים בהכרח מי עומד מאחורי הפרסומים.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!