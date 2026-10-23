יו"ר ועדת הבחירות: מפלגות שמפיצות תעמולה באמצעות בוטים חייבות להזדהות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע היום (שישי) כי מועמדים ומפלגות המשתמשים בבוטים או בחשבונות בדויים להפצת תעמולת בחירות מחויבים לציין מטעם מי פועלים החשבונות.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע, שבה נטען כי מפלגת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו מפעילים חשבונות בדויים ובוטים כדי להגביר את תפוצת מסרי הבחירות שלהם. לטענת התנועה, החשבונות מופעלים בתשלום, ולכן חלה עליהם חובת השקיפות הקבועה בחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

סולברג דחה את העתירה לאחר שקבע כי לא הוצגו ראיות מספיקות המוכיחות שהליכוד או נתניהו הפעילו חשבונות בדויים כאמור.

עם זאת, בהחלטתו הדגיש השופט כי הגברת תפוצתה של תעמולת בחירות באמצעות חשבון שאינו נושא את שם המועמד, לרבות חשבון בדוי או בוט, נחשבת למודעת בחירות שחלה עליה חובת הזיהוי. לדבריו, חשיפת הגורם האחראי לתעמולה חיונית כדי לאפשר לציבור להעריך את תוכנה.

בוטים הם חשבונות ברשתות החברתיות המופעלים באופן אוטומטי באמצעות תוכנות, ומסוגלים לפרסם תכנים, לשתף פוסטים ולהגיב להם בהיקף גדול. לצד הבוטים פועלים גם חשבונות בדויים המופעלים בידי בני אדם. שימוש מתואם ברשת חשבונות כזו עשוי להגביר את החשיפה למסרים פוליטיים וליצור מצג שווא של תמיכה ציבורית רחבה או של שיח ספונטני, אף שמאחוריו עומד גורם אחד. כך ניתן להשפיע על השיח ברשת מבלי שהגולשים יודעים בהכרח מי עומד מאחורי הפרסומים.