ירי מרכב סמוך לפריז: הרוג וארבעה פצועים, החשוד נעצר

אדם אחד נהרג ולפחות ארבעה בני אדם נפצעו היום (שישי) באירוע ירי בפרברי פריז, בירת צרפת. לפי מקור במשטרה הצרפתית שצוטט בסוכנות הידיעות רויטרס, הירי בוצע מתוך רכב במחוז איוולין, ממערב לבירה. החשוד בירי נעצר.

לפי דיווחים בתקשורת הצרפתית, הירי התרחש בסביבות השעה 10:30 (שעון צרפת) באזור הערים טראפ ולה ורייר, כ-30 קילומטרים מפריז. החשוד ירה לעבר אנשים ברחוב בכמה מוקדים, ונעצר בהמשך בידי המשטרה באזור קואנייר (Coignières).

???? ???????? FRANCE URGENT Fusillade dans les Yvelines (Trappes et La Verrière). Un homme armé a ouvert le feu à plusieurs endroits, notamment à proximité d’une mosquée.

Bilan : 1 mort et 4 blessés. Le suspect a été interpellé.

Le parquet national antiterroriste suit la situation.… pic.twitter.com/8JBzAyNVN3 — Geocrises FR (@geocrises) October 23, 2026

רשת BFMTV דיווחה כי החשוד הוא גבר בן 38. לפי ראש עיריית לה ורייר, בין הפצועים גם ילדה צעירה, שמצבה משתפר. הרשויות טרם מסרו פרטים מלאים על זהות הנפגעים ועל מצבם הרפואי.

ראש עיריית טראפ, עלי ראבה, אישר כי אדם אחד נהרג בירי, מסר את תנחומיו למשפחתו והביע תמיכה בפצועים. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, התייחס לאירוע ומסר כי כוחות הביטחון ורשויות המשפט פועלים לבירור נסיבותיו.

המניע לירי עדיין אינו ידוע. לפי סוכנות הידיעות AP, הרשות הצרפתית למאבק בטרור הודיעה כי היא "עוקבת אחר המצב" בעקבות האירוע. הרשויות המקומיות אישרו כי החשוד נעצר, וחקירת נסיבות הירי נמשכת.