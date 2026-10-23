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בעולם

ירי מרכב סמוך לפריז: הרוג וארבעה פצועים, החשוד נעצר

לפי המשטרה בצרפת, אדם פתח באש לעבר עוברי אורח באזור טראפ ולה ורייר, ממערב לבירה | החשוד נעצר לאחר הירי | נסיבות האירוע והמניע עדיין נחקרים

תחנת משטרה בצרפת (צילום ארכיון: dpa via Reuters Connect)
תחנת משטרה בצרפת (צילום ארכיון: dpa via Reuters Connect)
אוריאל לוי
אוריאל לוי
כתב לענייני חוץ
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עדכון אחרון: 23.10.2026 | 14:10
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אדם אחד נהרג ולפחות ארבעה בני אדם נפצעו היום (שישי) באירוע ירי בפרברי פריז, בירת צרפת. לפי מקור במשטרה הצרפתית שצוטט בסוכנות הידיעות רויטרס, הירי בוצע מתוך רכב במחוז איוולין, ממערב לבירה. החשוד בירי נעצר.

לפי דיווחים בתקשורת הצרפתית, הירי התרחש בסביבות השעה 10:30 (שעון צרפת) באזור הערים טראפ ולה ורייר, כ-30 קילומטרים מפריז. החשוד ירה לעבר אנשים ברחוב בכמה מוקדים, ונעצר בהמשך בידי המשטרה באזור קואנייר (Coignières).

רשת BFMTV דיווחה כי החשוד הוא גבר בן 38. לפי ראש עיריית לה ורייר, בין הפצועים גם ילדה צעירה, שמצבה משתפר. הרשויות טרם מסרו פרטים מלאים על זהות הנפגעים ועל מצבם הרפואי.

ראש עיריית טראפ, עלי ראבה, אישר כי אדם אחד נהרג בירי, מסר את תנחומיו למשפחתו והביע תמיכה בפצועים. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, התייחס לאירוע ומסר כי כוחות הביטחון ורשויות המשפט פועלים לבירור נסיבותיו.

המניע לירי עדיין אינו ידוע. לפי סוכנות הידיעות AP, הרשות הצרפתית למאבק בטרור הודיעה כי היא "עוקבת אחר המצב" בעקבות האירוע. הרשויות המקומיות אישרו כי החשוד נעצר, וחקירת נסיבות הירי נמשכת.

 

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