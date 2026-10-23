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בעולם

ירדן: 6 הרוגים ו-28 פצועים בפיגוע ירי בכנסייה במחוז אל-כרכ

לפי הדיווחים, שני חמושים פתחו באש לעבר משתתפי מסע הלוויה, ואחד מהם השתמש בנשק אוטומטי | עד ראייה סיפר כי הירי נמשך כ-10 דקות וכי מצבם של חלק מהפצועים קשה | שר ההסברה הירדני הודיע כי כוחות הביטחון מטפלים באירוע וקרא להסתמך על מידע רשמי

ירדן. (AP Photo/Raad Adayleh)
ירדן. (AP Photo/Raad Adayleh)
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עדכון אחרון: 23.10.2026 | 15:56
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שישה בני אדם נהרגו ו-28 נפצעו בפיגוע ירי במהלך הלוויה בכנסייה בעיר כרכ שבדרום ירדן, כך מסר היום (שישי) דובר ממשלת ירדן. מוקדם יותר דווח במדינה על לפחות שבעה הרוגים. לפי הדיווחים, שני חמושים פתחו באש לעבר משתתפי מסע הלוויה, וכמה מהפצועים נפגעו באורח קשה.

עד ראייה סיפר לערוץ אל-ממלכה הירדני כי "שני החמושים המשיכו לירות במשך כ-10 דקות, מצבם של חלק מהפצועים קשה. אחד החמושים השתמש בנשק אוטומטי והאחר באקדח. שניהם פתחו באש לעבר המשתתפים במסע הלוויה".

שר ההסברה של ירדן, מוחמד אל-מומני, מסר כי מנגנוני הביטחון פועלים בזירת אירוע הירי במחוז אל-כרכ. לדבריו, מידע רשמי על האירוע יפורסם לאחר שיאומת.

תגיות:
פעמון

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