חשד לרצח בקריית חיים: אישה בת כ-40 נדקרה למוות, בן זוגה נעצר

מותה של אישה בת כ-40 נקבע הערב (שישי), לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בקריית חיים. על פי החשד, האישה נדקרה בידי בן זוגה, שנעצר בידי המשטרה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי, אך בהמשך נקבע מותה.

ממד"א נמסר כי בשעה 18:45 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב כרמל על אישה שנפצעה בביתה בחיפה. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את האישה מחוסרת הכרה והעניקו לה טיפול רפואי.

לפי המשטרה, שוטרי תחנת זבולון שהגיעו לדירה מיד עם קבלת הדיווח ערכו בה סריקות, השתלטו על החשוד ועצרו אותו. חוקרי המשטרה וצוות מעבדה ניידת לזיהוי פלילי פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וראיות במסגרת חקירת נסיבות האירוע.

מתחילת השנה נרצחו בישראל 14 נשים על רקע מגדרי, כך עולה מנתוני שדולת הנשים.

אם אתן או אישה בסביבתכם נמצאת במערכת יחסים אלימה, ניתן לפנות לקו החירום של משרד הרווחה בטלפון 118.