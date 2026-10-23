דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שישי י"ב בחשון תשפ"ז 23.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
24.1°תל אביב
  • 22.8°ירושלים
  • 24.1°תל אביב
  • 24.5°חיפה
  • 24.9°אשדוד
  • 23.1°באר שבע
  • 30.0°אילת
  • 29.5°טבריה
  • 23.8°צפת
  • 24.4°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
משפט ופלילים

חשד לרצח בקריית חיים: אישה בת כ-40 נדקרה למוות, בן זוגה נעצר

האישה נמצאה מחוסרת הכרה בדירתה, וצוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי, אך בהמשך נקבע מותה | שוטרים שהוזעקו למקום עצרו את בן זוגה בחשד שדקר אותה | מתחילת השנה נרצחו בישראל 14 נשים על רקע מגדרי, לפי נתוני שדולת הנשים

יהל פרג'
יהל פרג'
כתב רווחה
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 23.10.2026 | 19:20
נושאים קשורים:

מותה של אישה בת כ-40 נקבע הערב (שישי), לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה בדירה בקריית חיים. על פי החשד, האישה נדקרה בידי בן זוגה, שנעצר בידי המשטרה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי, אך בהמשך נקבע מותה.

ממד"א נמסר כי בשעה 18:45 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב כרמל על אישה שנפצעה בביתה בחיפה. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום מצאו את האישה מחוסרת הכרה והעניקו לה טיפול רפואי.

לפי המשטרה, שוטרי תחנת זבולון שהגיעו לדירה מיד עם קבלת הדיווח ערכו בה סריקות, השתלטו על החשוד ועצרו אותו. חוקרי המשטרה וצוות מעבדה ניידת לזיהוי פלילי פועלים בזירה לאיסוף ממצאים וראיות במסגרת חקירת נסיבות האירוע.

מתחילת השנה נרצחו בישראל 14 נשים על רקע מגדרי, כך עולה מנתוני שדולת הנשים.

אם אתן או אישה בסביבתכם נמצאת במערכת יחסים אלימה, ניתן לפנות לקו החירום של משרד הרווחה בטלפון 118.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!