נתניהו: "יכולות להיות סנקציות נגד ישראל, בלוקצ'יין הוא חלופה לעקוף אותן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו חושב שיש אופציה ממשית להטלת סקנציות בנקאיות נגד ישראל, ואמר שהנחה להכין תכניות לשימוש בבלוקצ'יין על מנת לעקוף אותם.

בראיון לערוץ הכלכלה היום (שישי) כשנשאל נתניהו כמה הוא חושש מסנקציות כלכליות הוא השיב "בוודאי שאני חושש", והוסיף: "יכולות להיות סנקציות בנקאיות, צריך להתכונן בכלכלה עוקפת. ואתה יודע מהי, אתה יודע מה המטבעות שעוקפים – קריפטו".

הראשון לזהות?: "צריך להתארגן בכלכלה עוקפת לסנקציות בנקאיות, הבלוקצ'יין הוא חלופה, ביקשתי להכין תכניות לזה". נתניהו בראיון לערוץ 10 על ההיערכות לחרם כלכלי בינלאומי וסנקציות כלכליות על ישראל pic.twitter.com/UJbZ8y7Sbh — Roy Katz רועי כ"ץ (@roy_katz) October 23, 2026

כשנשאל על ידי המראיין רועי כ"ץ אם הבלוקצ'יין הוא האלטרנטיבה לסנקציות נגד ישראל הוא השיב: "אחד מהם, בוודאי, ואני כבר ביקשתי להכין תכנית לזה".

נתניהו הזהיר מפני שינוי היחס מצד ארה"ב "לך תדע מה יקרה לארה"ב, יש לנו שנתיים של הנשיא טראמפ. אני אומר בוודאות לא יהיה שוב נשיא כל כך ידידותי. אנחנו צריכים להתכונן ליום סגריר. אם אתם חושבים שאפשר להמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים – עשרות מיליארדי דולרים של סיוע ביטחוני זה לא יהיה. אמריקה השתנתה, זה עניין של זמן."

בראיון הדגיש ראש הממשלה את הצורך להגיע לעצמאות חימושית בישראל. הוא דחה את הביקורת של נגיד בנק ישראל על היקף תקציב הביטחון ואמר שהביטחון הוא תנאי לחיזוק הצמיחה הישראלית.

נתניהו הדף את הביקורת לפיה זנח את הימין הכלכלי, וציין כי ביצועיו כשר אוצר זכו לשבח מהכלכלן מילטון פרידמן. הוא אמר שלחברי כנסת המחזיקים בתפיסת עולם סוציאל דמוקרטית או תומכים בעבודה מאורגנת אין השפעה על מדיניות הממשלה. "כלכלת השוק החופשי מובלת על ידי, על ידי הליכוד". כשנאמר לו שש"ס ויהדות התורה אינם ימין כלכלי, הוא השיב "נכון". כשנשאל על ביטול הרפורמה בחלב של סמוטריץ' ציין המראיין שהיא ירדה בגלל ח"כים מהליכוד השיב נתניהו, "נניח, רפורמה אחת. בהמשך הראיון אמר שבכוונתו לפרק את ה'לובי החקלאי'.

"אני הובלתי עשרות רפורמות של שוק חופשי" אמר נתניהו. על זליכה הוסיף: "הוא היה פקיד אצלי, הוא מנכס לעצמו דברים שאני עשיתי. הוא לא נציג של התחרות, הוא נציג של הוועדים הגדולים".