סקרי המנדטים האחרונים: איזנקוט מוביל ב-3 מתוך 4 סקרים, לאף גוש אין רוב

ארבעת סקרי המנדטים האחרונים לקראת הבחירות לכנסת פורסמו היום (שישי), ומציגים תמונה שונה של יחסי הכוחות בין המפלגות והגושים. בשלושת הסקרים של כאן חדשות, חדשות 12 וחדשות 13, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ניצבת במקום הראשון, ואילו בסקר i24NEWS הליכוד בראשות בנימין נתניהו מוביל עם 26 מנדטים, לעומת 21 לישר!.

בחישוב של ארבע מפלגות גוש איזנקוט, ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו, הגוש מקבל בין 47 ל-56 מנדטים. מנגד, גוש נתניהו, הכולל את הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות, מקבל בין 50 ל-55 מנדטים בארבעת הסקרים.

סקר כאן חדשות: גוש איזנקוט עם 52 מנדטים, גוש נתניהו עם 50

בסקר כאן חדשות, מפלגת ישר! זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד ל-20 וביחד בראשות נפתלי בנט ל-14. הרשימה המשותפת מקבלת 9 מנדטים, ואילו הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר ויהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

ש"ס בראשות אריה דרעי והציונות הדתית וזהות בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלות 7 מנדטים כל אחת, ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5. המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ואילו עמך ישראל בראשות עופר וינטר אינה עוברת אותו.

על פי תוצאות הסקר, ארבע מפלגות גוש איזנקוט מקבלות יחד 52 מנדטים, לעומת 50 לגוש נתניהו. הרשימה המשותפת ורע"ם זוכות יחד ל-14 מנדטים, והמילואימניקים והכלכלית ל-4 נוספים.

סקר חדשות 12: גוש איזנקוט עם 56 מנדטים, גוש נתניהו עם 50

בסקר חדשות 12, ישר! מקבלת 23 מנדטים, הליכוד 21 וביחד 15. הדמוקרטים זוכים ל-10 מנדטים והרשימה המשותפת ל-9. ישראל ביתנו, ש"ס ועוצמה יהודית מקבלות 8 מנדטים כל אחת, ויהדות התורה זוכה ל-7.

הציונות הדתית וזהות מקבלת 6 מנדטים ורע"ם 5. המילואימניקים והכלכלית ועמך ישראל אינן עוברות את אחוז החסימה.

בסקר זה ארבע מפלגות גוש איזנקוט מקבלות יחד 56 מנדטים, לעומת 50 לגוש נתניהו. הרשימה המשותפת ורע"ם זוכות יחד ל-14 מנדטים.

סקר חדשות 13: גוש איזנקוט עם 54 מנדטים, גוש נתניהו עם 50

בסקר חדשות 13, ישר! זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד ל-19 וביחד ל-14. הדמוקרטים מקבלים 10 מנדטים, הרשימה המשותפת 9, וישראל ביתנו, הציונות הדתית וזהות, עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

ש"ס ורע"ם זוכות ל-7 מנדטים כל אחת, ואילו המילואימניקים והכלכלית ועמך ישראל אינן עוברות את אחוז החסימה.

על פי תוצאות הסקר, ארבע מפלגות גוש איזנקוט מקבלות יחד 54 מנדטים, לעומת 50 לגוש נתניהו. הרשימה המשותפת ורע"ם זוכות יחד ל-16 מנדטים.

סקר i24NEWS: גוש נתניהו עם 55 מנדטים, גוש איזנקוט עם 47

בסקר i24NEWS, הליכוד זוכה ל-26 מנדטים, ישר! ל-21 וביחד ל-12. הרשימה המשותפת מקבלת 9 מנדטים, ואילו עוצמה יהודית, הדמוקרטים וש"ס זוכות ל-8 מנדטים כל אחת.

יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית וזהות וישראל ביתנו זוכות ל-6 מנדטים כל אחת, ורע"ם מקבלת 5. עמך ישראל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, ואילו המילואימניקים והכלכלית ומפלגת הציבור החרדי אינן עוברות אותו.

בסקר זה גוש נתניהו מקבל 55 מנדטים, לעומת 47 לארבע מפלגות גוש איזנקוט, ישר!, ביחד, הדמוקרטים וישראל ביתנו. הרשימה המשותפת ורע"ם זוכות יחד ל-14 מנדטים, ועמך ישראל מקבלת 4 נוספים.