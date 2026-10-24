מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות שיישארו גבוהות מהרגיל לעונה

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מזג האוויר היום (שבת) צפוי להיות מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. עומסי חום צפויים בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. תורגש הקלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-27, תל אביב 21-28, חיפה 22-28, צפת 20-29, קצרין 23-32, טבריה 24-35, נצרת 22-32, עפולה 20-34, בית שאן 24-35, לוד 22-30, אשדוד 22-29, עין גדי 27-32, באר שבע 21-29, מצפה רמון 19-26, אילת 24-33.