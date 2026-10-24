פעם שנייה בתוך שבועיים: נפסקו עבודות תיקון מתקן גדיב בבז"ן בשל זיהום חריג

עבודות התיקון במפעל גדיב של בז"ן הופסקו שוב אתמול (שישי) לאחר זיהום חריג שני בתוך שבועיים. על פי הודעה שפרסם המשרד להגנת הסביבה, נמדדו בחמישי בערב ריכוזי בנזן חריגים במצטבר לאורך היום בתחנת הניטור בשכונת קריית בנימין בקריית אתא. עם זיהוי העלייה בזיהום, צומצמה העבודה ובהמשך הערב הופסקה כליל, ועל פי הודעת המשרד אין אישור לחדשן עד הודעה חדשה. במשרד דיווחו כי לאחר הפסקת התיקונים שבו וירדו ריכוזי הבנזן לערכים התקינים המוגדרים בחוק.

התקלה מגיעה שבועיים לאחר שב-12 באוקטובר בוטלו הלימודים בשני בתי ספר באזור בשל עלייה חדה בשיעורי הזיהום. גם אז, הגיעה העלייה בזיהום במקביל לעבודות במפעל גדיב, שנפגע במהלך מבצע שאגת הארי מפגיעה ישירה. הפגיעה השביתה את המתקן, שבמשרד ציינו כחלק חשוב ממערך זיקוק הדלקים של בז"ן.

לפי המשרד מתקלה זו, התיקונים בגדיב החלו בסוף השבוע של ה-9 באוקטובר. במהלך השבת עלו לפתע שיעורי הבנזן בחדות, מה שהוביל לעצירת העבודות. עם העצירה ירדו בחזרה רמות הבנזן, ואפשרו את קיומם של הלימודים ביום ראשון, אולם למחרת בצהריים הן עלו במהירות שוב, על אף שהעבודות לא התחדשו, מה שהוביל לביטול הלימודים בתי הספר. לאחר מכן הופסקה העבודה עד לראשון השבוע.

ב־14 באוקטובר הוציא המשרד להגנת הסביבה צו מנהלי למפעל גדיב לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בעקבות חריגות הבנזן שנמדדו במהלך עבודות השיפוץ והתחזוקה. בתחילת השבוע אושרה חזרת העבודות במסגרת צו מעודכן שכלל מנגנוני בקרה מחמירים והנחיות תפעוליות למניעת פליטות חריגות. באותו היום חודשו עבודות התיקון בהתאם להנחיות המשרד, ובמשך מרבית השבוע רמות הבנזן, נשמרו תקינות על פי המשרד. לא ברור מה גרם לעלייה המהירה בכמות הבנזן בפעם, וכן האם היא עוד עלולה לחזור על עצמה, ולאלץ את העירייה לבטל את הלימודים. בשלב זה הורה המשרד להפסיק את העבודות, ולא ברור האם ומתי יחודשו.

״הגנה על בריאות תושבי מפרץ חיפה מחייבת אחריות סביבתית בלתי מתפשרת מצד מפעלי התעשייה". אמר סגן ומ"מ ראש עיריית חיפה ויו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, אביהו האן, בתגובה לזיהום "החריגה החמורה מחייבת צעדים נחושים, ונדרשת סגירת המפעל בהקדם. לא ניתן להמשיך בשגרה שבה הציבור נדרש להתמודד עם הסיכונים הכרוכים בפעילות התעשייתית״.

בשלב זה לא ברור האם נשקלות סנקציות נגד בז"ן. במשרד להגנת הסביבה אמרו בתחילת השבוע ל'דבר' כי האירוע הראשון עודנו מתוחקר. כעת, יש להניח, ייחקר גם האירוע השני בטרם יפרסם המשרד מסקנות בנושא.