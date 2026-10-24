כוננות שיא בצרפת: 70,000 שוטרים ברחובות מחשש למהומות ועימותים אלימים עם חידוש ההפגנות

צרפת נערכת לערב של הפגנות ומהומות. אחר הצהריים (שבת) צפויים להשתתף מאות אלפים בתהלוכות מאורגנות וחוקיות של מחאת התלמידים בכל הערים הגדולות של צרפת. משטרת צרפת תפרוס 70,000 שוטרים ברחבי המדינה במטרה למנוע מההפגנות להידרדר למהומות אלימות כפי שהתרחשו לפני שבוע.

הבוקר שודרו ברשתות החברתיות סרטונים רבים המראים פעולות איטום של חלונות ראווה במרכזי הערים. לצד זאת נאטמו גם חלונותיהם של סמלי שלטון, כולל בנייני עירייה עתיקים בשורת ערים בצרפת.

אלן די קרסנזו, נשיא רשת לשכות המסחר בצרפת דיווח אמש כי בשבת שעברה דווחו 2,241 עסקים שנפגעו מהשחתה וביזה עם נזק כולל של מאות מיליוני אירו. קרסנזו הזהיר שהערב חלק מן הסוחרים יגיעו חמושים לעסקים שלהם. “ראיתי מחבטי בייסבול ורובי צייד", אמר קרסנזו שציין כי כמה מבעלי העסקים הביעו כוונה "להתחשבן״ עם הפורעים. הוא קרא לבעלי העסקים בצרפת לאטום את העסקים, לתת למשטרה לעבוד ולא לנסות להגן על עצמם בכוחות עצמם.

Shopkeepers in Paris spent their day boarding up their stores ahead of tomorrow’s massive protests. Looting is forecasted in cities across France pic.twitter.com/GHDMQHpXjv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2026

בשונה מאירועי המחאה בשלושת השבועות האחרונים צפויות הערב להיערך גם הפגנות נגד השמאל הקיצוני, ונגד הפורעים – חלקן הפגנות בלתי חוקיות המאורגנות על ידי צעירים מהימין הקיצוני ולא על ידי ארגונים רשמיים.

בפריז, מסלול ההפגנה החוקית שונה אמש ברגע האחרון על ידי המשטרה, החלטה שספגה ביקורת מצד קואליציית ארגוני התלמידים שמובילה את ההפגנות החוקיות. עיריית פריז הכריזה על סגירתן של 24 תחנות מטרו החל מתשע בבוקר ועד יום ראשון.

משרד החוץ הישראלי המליץ להימנע מהגעה למוקדי הפגנות, להתרחק ממוקדי עימותים, להיערך לשיבושים בתחבורה הציבורית ולחסימות כבישים ולהתעדכן באופן שוטף באמצעי התקשורת – היום וכן במועד ההפגנות הבא ב-5 בנובמבר.

אתמול אמר שר הפנים הצרפתי לורן נונייז כי המשטרה תפרוס 70,000 שוטרים ואנשי כוחות הביטחון ברחובות כדי לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מהומות בלתי חוקיות. "הסתכלו ברשתות החברתיות," אמר השר, "השמאל הקיצוני קרא לתקוף מבני ציבור. אנחנו לא מדברים על הפגנה נחמדה. אנחנו ערוכים לפעול מחר בתקיפות רבה ולא לגלות שום סובלנות להפרות סדר".