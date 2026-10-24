אבראהים בושכאר נורה בפתח ביתו בשפרעם, אישתו ונכדו נפצעו גם מהירי

אבראהים בושכאר, בן 82, נרצח אתמול (ששי) בשפרעם. בושכאר נורה בפתח ביתו. הוא הובהל לבית-החולים רמב"ם שם נקבע מותו. אישתו ונכדו נפצעו אף הם מהירי.

משפחת בושכאר פרסמה לאחר הרצח הודעה ובה טענה כי למשטרה היה מידע מוקדם על הכוונה לרצוח את בושכאר. בנוסף ארבעה אנשים נפצעו אתמול מרימון בכפר מנדא וגבר נפצע מירי בדיר אל-אסד לפנות בוקר. בטמרה נפצעו לפחות שלושה אנשים בשני אירועי ירי.

ארגון יוזמות אברהם עדכן כי 186 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 177 אזרחים ו-9 תושבים. מתוכם, 158 נורו למוות, 9 נדקרו למוות, 6 בשריפה. בין הקורבנות 13 נשים או ילדות. 9 נורו בידי שוטרים.