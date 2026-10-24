עובד נהרג ו-18 עובדים נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

עובד נהרג ו-18 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, מהם שניים באורח קשה. מתחילת השנה נהרגו 59 עובדים בתאונות עבודה, מהם 35 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.
יום ראשון
- עובד בן 46 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בברטעה. פונה במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיו להלל יפה.
- עובד בן כ-30 נפל מגובה במהלך עבודתו באזור התעשייה בירוחם. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לסורוקה.
- עובד בן 34 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בנצרת. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבית החולים האיטלקי בנצרת.
- עובד בן כ-50 נפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה להקמת מרכז מסחרי ברחוב אריאל שרון בשדרות. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לסורוקה.
יום שני
- עובד בן 73 נפגע מרכב במהלך עבודתו במוסך בראשון לציון. פונה במצב קשה עם חבלה בגפיו לוולפסון.
- עובד בן כ-40 נפל מרמפה של משאית במהלך עבודתו ברחוב הפנינים באשקלון. נפצע באורח קל עם חבלות בגפיו.
- עובד בן 35 נפצע במהלך עבודתו במרכז מסחרי בקריית שמונה. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לזיו.
- עובד כבן 40 פיתח תגובה אלרגית חריפה ומסכנת חיים ל'צמר סלעים' במהלך עבודות שיפוצים בבאר יעקב. לאחר טיפול רפואי מצבו התייצב והוא פונה לבית החולים.
יום שלישי
- עובד בן 26 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לאסותא אשדוד.
יום רביעי
- מהדי אמין סלים פארס, בן 51 מחורפיש, נהרג לאחר שנפל באתר בנייה בבית ג'ן. מותו נקבע במקום
- עובד בן 26 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו בטייבה. פונה במצב בינוני עם חבלת גב למאיר.
- עובד בן 39 נפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה בג'ת. פונה במצב בינוני.
- עובד בן כ-36 נפגע מזרוע מנוף במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הירקון בתל אביב. פונה במצב בינוני לאיכילוב.
- עובד בן כ-60 נפגע מקיר שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הרב ישראלי בכפר הרא"ה. פונה במצב בינוני להלל יפה.
- עובד בן 48 נפל ממשאית מגובה של כשני מטרים במהלך עבודתו בדרך בר-לב באשקלון. פונה במצב בינוני.
יום חמישי
- עובד בן כ-40 נפגע מאוטובוס במהלך עבודתו על מנוף ברחוב נהר הירדן בבית שמש. נפצע במצב בינוני.
- עובד בן כ-40 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך התקווה בגני תקווה. פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית לבילינסון.
- עובד בן כ-40 נפגע ממשטח כבד ונפל במהלך עבודתו באתר בנייה בשדרות יצחק רבין באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לאסותא אשדוד.
יום שישי
- עובד בן כ-30 נפל מגובה של כחמישה מטרים באזור התעשייה בבית שמש. פונה במצב קשה, בהכרה, עם חבלות בראש ובגפיו לשערי צדק.