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עבודה

עובד נהרג ו-18 עובדים נפצעו בתאונות עבודה בשבוע החולף

מהדי אמין סלים פארס, בן 51 מחורפיש, נהרג לאחר שנפל באתר בנייה בבית ג'ן | מתחילת השנה נהרגו 59 עובדים בתאונות עבודה, מהם 35 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה

מהדי אמין סלים פארס (צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)
מהדי אמין סלים פארס (צילום: לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
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עדכון אחרון: 24.10.2026 | 14:48
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עובד נהרג ו-18 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, מהם שניים באורח קשה. מתחילת השנה נהרגו 59 עובדים בתאונות עבודה, מהם 35 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.

יום ראשון

  • עובד בן 46 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בברטעה. פונה במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיו להלל יפה.
  • עובד בן כ-30 נפל מגובה במהלך עבודתו באזור התעשייה בירוחם. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לסורוקה.
  • עובד בן 34 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בנצרת. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לבית החולים האיטלקי בנצרת.
  • עובד בן כ-50 נפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה להקמת מרכז מסחרי ברחוב אריאל שרון בשדרות. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לסורוקה.

יום שני

  • עובד בן 73 נפגע מרכב במהלך עבודתו במוסך בראשון לציון. פונה במצב קשה עם חבלה בגפיו לוולפסון.
  • עובד בן כ-40 נפל מרמפה של משאית במהלך עבודתו ברחוב הפנינים באשקלון. נפצע באורח קל עם חבלות בגפיו.
  • עובד בן 35 נפצע במהלך עבודתו במרכז מסחרי בקריית שמונה. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לזיו.
  • עובד כבן 40 פיתח תגובה אלרגית חריפה ומסכנת חיים ל'צמר סלעים' במהלך עבודות שיפוצים בבאר יעקב. לאחר טיפול רפואי מצבו התייצב והוא פונה לבית החולים.

יום שלישי

  • עובד בן 26 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לאסותא אשדוד.

יום רביעי

  • מהדי אמין סלים פארס, בן 51 מחורפיש, נהרג לאחר שנפל באתר בנייה בבית ג'ן. מותו נקבע במקום
  • עובד בן 26 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו בטייבה. פונה במצב בינוני עם חבלת גב למאיר.
  • עובד בן 39 נפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה בג'ת. פונה במצב בינוני.
  • עובד בן כ-36 נפגע מזרוע מנוף במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הירקון בתל אביב. פונה במצב בינוני לאיכילוב.
  • עובד בן כ-60 נפגע מקיר שנפל עליו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב הרב ישראלי בכפר הרא"ה. פונה במצב בינוני להלל יפה.
  • עובד בן 48 נפל ממשאית מגובה של כשני מטרים במהלך עבודתו בדרך בר-לב באשקלון. פונה במצב בינוני.

יום חמישי

  • עובד בן כ-40 נפגע מאוטובוס במהלך עבודתו על מנוף ברחוב נהר הירדן בבית שמש. נפצע במצב בינוני.
  • עובד בן כ-40 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך התקווה בגני תקווה. פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית לבילינסון.
  • עובד בן כ-40 נפגע ממשטח כבד ונפל במהלך עבודתו באתר בנייה בשדרות יצחק רבין באשדוד. פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו לאסותא אשדוד.

יום שישי

  • עובד בן כ-30 נפל מגובה של כחמישה מטרים באזור התעשייה בבית שמש. פונה במצב קשה, בהכרה, עם חבלות בראש ובגפיו לשערי צדק.
תגיות:
פעמון

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