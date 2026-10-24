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ספורט

התעמלות: ארד לארטיום דולגופיאט בתרגיל הקרקע באליפות העולם

נועם ברקוביץ', שמתחרה בפעם הראשונה בדרגת הבוגרים, הגיע למקום השביעי | יו"ר איגוד ההתעמלות בישראל: "שתי הופעות היסטוריות בגמר הקרקע הן מקור לגאווה עבור ההתעמלות הישראלית"

ארטיום דולגופיאט (מימין) לאחר הזכייה במדליית ארד, עם הפיזיותרפיסט אדם באדיר והמאמן סרגיי וייסבורג (צילום: Ricardo Bufolin, איגוד ההתעמלות בישראל)
ארטיום דולגופיאט (מימין) לאחר הזכייה במדליית ארד, עם הפיזיותרפיסט אדם באדיר והמאמן סרגיי וייסבורג (צילום: Ricardo Bufolin, איגוד ההתעמלות בישראל)
ליאור ברטל
ליאור ברטל
כתב ספורט
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עדכון אחרון: 24.10.2026 | 16:42
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ארטיום דולגופיאט זכה היום (שבת) במדליית הארד בתרגיל הקרקע באליפות העולם ברוטרדם, הולנד. זוהי המדליה הרביעית של דולגופיאט באליפות העולם, לאחר שזכה במדליית הזהב ב-2023 ופעמיים במדליית הכסף ב-2017 ו-2019.

דולגופיאט (29, מכבי תל אביב), אלוף אירופה המכהן על המכשיר, ביצע תרגיל מעולה והצליח לשפר את ציונו מהמוקדמות, עם 14.466 נק׳ בגמר. הישג זה מתווסף לשורת ההישגים הארוכה של האלוף האולימפי (2020) וסגן האלוף האולימפי (2024).

ארטיום דולגופיאט לאחר הזכייה בארד באליפות העולם (צילום: איגוד ההתעמלות בישראל)
ארטיום דולגופיאט לאחר הזכייה בארד באליפות העולם (צילום: איגוד ההתעמלות בישראל)

נועם ברקוביץ׳ בן ה-18 (מכבי תל אביב), שהעפיל גם הוא לגמר הקרקע באליפות העולם הראשונה בה הוא מתחרה בדרגת הבוגרים, סיים עם 13.5 נק׳ ובמקום השביעי בעולם.

נועם ברקוביץ' מבצע את תרגיל הקרקע בגמר אליפות העולם (צילום: Ricardo Bufolin, איגוד ההתעמלות בישראל)
נועם ברקוביץ' מבצע את תרגיל הקרקע בגמר אליפות העולם (צילום: Ricardo Bufolin, איגוד ההתעמלות בישראל)

אבי שגיא, יו"ר איגוד ההתעמלות בישראל בירך בסיום התחרות: "ארטיום שוב מוכיח את מקומו בצמרת העולמית עם מדליית ארד באליפות העולם, שמצטרפת לשורה ארוכה של הישגים לאורך הקריירה המרשימה שלו. אני מברך את ארטיום ואת כל הצוות המקצועי על ההישג, וגאה גם בנועם ברקוביץ׳ שסיים במקום השביעי בעולם בגמר הראשון שלו באליפות עולם לבוגרים. שתי הופעות היסטוריות בגמר הקרקע הן מקור לגאווה עבור ההתעמלות הישראלית".

סרגיי וייסבורג, מאמן לאומי בהתעמלות מכשירים בנים הוסיף: "אני גאה מאוד בארטיום ובנועם על ההופעות שלהם בגמר אליפות העולם. ארטיום הוכיח שוב את היכולת שלו להתחרות ברמות הגבוהות ביותר ולהתעלות ברגע האמת, ונועם רשם הופעה טובה מאוד באליפות העולם הראשונה שלו כבוגר. שתי התוצאות משקפות את העבודה הקשה והמחויבות של המתעמלים לאורך הדרך, לצד העבודה המשותפת של כל הצוות המקצועי".

תגיות:
פעמון

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