ארה"ב מעדכנת את אזהרת המסע לישראל עקב "חשש מתוקפנות חות'ית"

משרד החוץ האמריקאי עדכן הבוקר (שבת) את אזהרת המסע לאזרחי ארצות הברית השוהים בישראל, והוסיף לה התייחסות מפורשת לסכנה הנשקפת מהסלמת פעילותם הצבאית של החות’ים בתימן. עם זאת, דרגת האזהרה לישראל נותרה ברמה 3 מתוך 4 – המלצה לשקול מחדש נסיעות למדינה בשל חשש לטרור ולהפרות סדר. אזהרות המסע עודכנו גם עבור סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחריין, עיראק ולבנון.

בתוספת המתייחסת לעימותים עם החות'ים, נכתב כי התקפות החות’ים על נמלי תעופה אזרחיים ותשתיות חיוניות בסעודיה. גרמו לנפגעים בנפש ולשיבושים חמורים בתנועה האווירית, וכי "פעולות האיבה עלולות להסלים במהירות אל מעבר לאזור העימות המיידי".

אתמול הורה משרד החוץ האמריקאי לעובדי ממשל שאינם חיוניים ולבני משפחותיהם לעזוב את סעודיה בשל הסיכונים הביטחוניים. באשר לישראל, נותרו בתוקף ההנחיות להימנע לחלוטין מנסיעה לאזורים מסוימים בצפון, לקרבת רצועת עזה וגבול מצרים, למעט מעבר טאבה.