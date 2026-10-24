'אמנת הנוער לבחירות': תנועת הנוער שמציבה דרישות לשר החינוך הבא

תנועת הנוער העובד והלומד הציגה אתמול (חמישי) את 'אמנת הנוער לבחירות', הכוללת שמונה דרישות לחינוך הציבורי, המוצבות בפני שר החינוך הבא.

הדרישות הן: הפיכת בית הספר למקום בטוח עבור התלמידים בשביל לעצור את תופעת החרם בתלמידים; חינוך ציבורי איכותי לכלל הילדים בישראל; העלאת מעמד המורה; התאמת מערכת החינוך לעולם התעסוקה המשתנה; תוכנית ליבה לכלל זרמי החינוך: עברית, אנגלית, מתמטיקה ואזרחות; צמצום מספר התלמידים בכיתה; היערכות מערכת החינוך למצבי חירום; תקצוב תנועות הנוער.

האמנה הוצגה בכנס שהתקיים בבית הפלמ"ח בתל אביב, בהשתתפות מאות מתנדבי שנת השירות של הנוער העובד והלומד ובני המושבים, וכלל פאנל על סוגיות של מערכת החינוך ומעגלי שיח שהודרכו על ידי מתנדבי שנת השירות בעצמם.

השיחה במעגלי השיח עסקה בין היתר בדרישות האמנה וביכולת של המשתתפים ליישם דרישות אלו גם במסגרת תפקידם בפעילות החינוכית. "הסיסמה של התנועה 'ביתנו פתוח לכל נערה ונער' דורשת מאיתנו לא רק לפתוח את הדלת אלא לדאוג שהבית יהיה נוח", אמר אחד המשתתפים. "במילים אחרות: לא מספיק שהבאנו חניך לפעולת ניסיון, צריך גם לדאוג שהוא ירגיש שרואים אותו בתוך הקן". משתתף אחר הוסיף: "במערכת החינוך גדל בשנים האלו מישהו שיהיה ראש הממשלה עוד חמישים שנה. עלינו לחנך אותו היטב".

בשנה שעברה הועבר תהליך חינוכי על נושא החרם לכלל החניכים בתנועה. "בסוף הפעולה ניגשה אליי חניכה ואמרה לי שהיא שמחה שדיברנו על זה, שהעלינו מודעות", סיפרה אחת המשתתפות. משתתפת אחרת שהעבירה שיעור חברה לתלמידים בנושא אמרה: "ראיתי איך הגלגלים שלהם במוח מסתובבים, כשהם הבינו שהם יכולים להיות הבריונים גם אם הם לא מפגינים אלימות פיזית, אלא 'רק' צוחקים על ילד אחר".

כמי שסיימו את לימודיהם בשנה שעברה, מאבקו של ארגון המורים לשיפור תנאי השכר נערך בזמן לימודיהם בתיכון. המאבק כלל בין היתר אי יציאה לפעילויות חוץ. "ביטלו לנו את הלונה פארק בגלל זה, ואני מודה שהתבאסתי". אומרת אחת המשתתפות. "הייתי בכיתה ט' וזה היה אמור לקרות אחרי שהרבה זמן לא הייתה לנו פעילות. אבל אני מודה שגם לא הבנתי על מה המאבק, ויכול להיות שאם הייתי מבינה, הייתי חושבת אחרת".

האמנה נוסחה בחודשים האחרונים בתהליך חינוכי בקינים (סניפים) של התנועה ברחבי הארץ. התהליך כלל פעולה שהדריכו מתנדבי שנת השירות (קומונרים בנוער העובד והלומד וגרעינרים בבני המושבים), שיחה עם רכז הקן ואירוע שיא שבו חניכי שכבות ט'-י"ב הצביעו על הדרישות שיופיעו באמנה. האמנה פתוחה לציבור וניתן לחתום עליה כאן.

את הפאנל הנחה העיתונאי עומר ירדני, והשתתפו בו אנשי החינוך הבאים: מנכ"לית שותפה של הנוער העובד והלומד ניצן רוזנוקס-זיו, מנהל בית הספר קריית חינוך דרור רון פולק, מנכ"לית קרן פוזן יעל נכון הראל, וסגן יו"ר מועצת התלמידים לשעבר רועי אוסטפילד. הפאנל עסק בסוגיות במערכת החינוך ובסופו ניתן זמן לשאלות מהקהל.

במסגרת הפאנל שאל קומונר שפועל במועצה אזורית בצפון מה עליו לעשות עם היעדרות החניכים מהפעולות ועם תופעות של אלימות בישוב בו הוא מדריך. לאחר שרוזנוקס-זיו הסבירה לקהל על המשאבים שהתנועה השקיעה בקינים שבקו העימות, הוסיפה: ״אני מקווה לא לבאס אותך אבל זה קשה וזה ימשיך להיות קשה. ואני רוצה לדרוש מכם עבודה קשה, מאמץ והתמדה, זאת הדרך היחידה להצליח בחינוך״.