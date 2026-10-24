עשרות אלפים בכיכר החטופים בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית

עשרות אלפים הגיעו הערב (מוצ"ש) לכיכר החטופים להשתתף בעצרת 'בשבילם' שמארגנת מועצת אוקטובר, בדרישה מהמערכת הפוליטית להקים ועדת חקירה ממלכתית לאחר הבחירות. על הבמה לא ינאמו פוליטיקאים, אך ראשי 'גוש השינוי' – איזנקוט, בנט, לפיד, גולן וליברמן צפויים להשתתף כקהל.

אתמול פנו מארגני העצרת למפכ"ל המשטרה לאחר שהתקבלו התראות על ניסיונות מצד פרובוקטורים המופעלים בידי הקואליציה, לנסות ולשבש את העצרת ולהפריע למשתתפיה.

את העצרת יפתח הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז"ל, שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי חמאס. אחריו יעלו לבמה זולי גיונגיושי, הדוד המאמץ של שורדת השבי אביגיל עידן ואחיה מיכאל, ועמליה ודניאל אלוני, שורדת השבי שנחטפה לעזה עם בתה אמיליה.

אחד הרגעים המרגשים בערב צפוי להיות מפגש העדויות של שתי אימהות שאיבדו את היקר להן מכול במסיבת הנובה: מלי זנדר, אמה של נועה זנדר ז"ל וסיגל מנצורי, אמן של האחיות רויה ונורל מנצורי ז"ל, שנרצחו יחד באותו בוקר.

לצידן יישמע גם קולם של מי שאיבדו את בני זוגם בקרבות 7 באוקטובר: עומר אוחנה, בן זוגו של סרן שגיא גולן ז"ל, שנפל בקרב ימים ספורים לפני חתונתם המתוכננת, ותומר זיסר, אלמנתו של עילי זיסר ז"ל, שנפל בקרבות באותו יום.

את קולו של הדור הצעיר שנושא את כאב השכול ישמיעו תמר אדרי, אחותו של עידו אדרי ז"ל ונגה ברעם, אחותו של סמ"ר נטע ברעם ז"ל.

לקראת סיום העצרת יעלו לבמה שני אבות שכולים שהפכו לקולות בולטים במאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית: רפי בן שטרית, אביו של אלרואי בן שטרית ז"ל ואייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל. שני ילדיהם נפלו בקרבות במוצב נחל עוז בבוקר 7 באוקטובר.