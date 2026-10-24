ערב מדמם בכבישים: 3 הרוגים בתאונות דרכים בשדה אליהו ובירושלים

גבר בן כ-35 נהרג בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 465 בסמוך לעאבוד. גבר נוסף בן כ-30 נפצע בינוני, ואדם נוסף נפצע קל. צוות מד"א איתר את ההרוג עם חבלה רב מערכתית וקבע את מותו. שני הפצועים פונו לבית החולים על ידי הסהר האדום.

מצוות מד"א שהגיע למקום נמסר: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל טיפלנו ב-2 פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל שפונו ע"י הסהר האדום."

מוקדם יותר הערב, גבר ואישה בני כ-30 נהרגו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 6678, סמוך לשדה אליהו. אישה נוספת, בת כ-25, נפצעה בינוני עם חבלה רב מערכתית, ושניים נפצעו קל. צוות מד"א איתר את ההרוגים עם חבלה רב מערכתית וקבע את מותם במקום, ופינה את שלושת הפצועים לבית החולים העמק. שוטרים הגיעו למקום, מכווינים את תנועת כלי הרכב וחוקרים את נסיבות התאונה.

מצוות מד"א שהגיע למקום נמסר: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו ב-3 פצועים נוספים במצב בינוני וקל".