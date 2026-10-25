דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון י"ד בחשון תשפ"ז 25.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
26.3°תל אביב
  • 24.9°ירושלים
  • 26.3°תל אביב
  • 25.6°חיפה
  • 26.7°אשדוד
  • 27.9°באר שבע
  • 32.2°אילת
  • 32.0°טבריה
  • 27.5°צפת
  • 26.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
מזג האוויר

מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום, בשלישי חשש לשיטפונות

מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית, והטמפרטורות ירדו ויהיו רגילות לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה | מחר תחול התחממות מחודשת, ובלילה יחלו גשמים מקומיים | בשלישי צפויים גשמים ברוב הארץ, סופות רעמים וברד, וחשש לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב והערבה

עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
עננים במפרץ חיפה (צילום: ארז רביב)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 25.10.2026 | 8:51
נושאים קשורים:

    מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

    מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.

    ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים ברוב אזורי הארץ.

    לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו משמעותית, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, וילוו בסופות רעמים, במשבי רוח חזקים ובברד. קיים חשש לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16–25, תל אביב 22–27, חיפה 22–26, צפת 18–27, קצרין 20–31, טבריה 21–32, נצרת 20–29, עפולה 21–30, בית שאן 23–33, לוד 21–28, אשדוד 22–27, עין גדי 25–31, באר שבע 20–29, מצפה רמון 18–26 ואילת 25–33.

    דבר היום כל בוקר אצלך במייל
    על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
    תגיות:
    פעמון

    כל העדכונים בזמן אמת

    הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

    נרשמת!