מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות והקלה בעומסי החום, בשלישי חשש לשיטפונות

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מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה בעיקר במישור החוף ובשפלה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים ברוב אזורי הארץ.

לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו משמעותית, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, וילוו בסופות רעמים, במשבי רוח חזקים ובברד. קיים חשש לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 16–25, תל אביב 22–27, חיפה 22–26, צפת 18–27, קצרין 20–31, טבריה 21–32, נצרת 20–29, עפולה 21–30, בית שאן 23–33, לוד 21–28, אשדוד 22–27, עין גדי 25–31, באר שבע 20–29, מצפה רמון 18–26 ואילת 25–33.