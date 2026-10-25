יומיים לפני הבחירות: השב"כ יקבל אחריות על אבטחת יאיר גולן ועופר וינטר

שירות הביטחון הכללי הודיע ללשכת יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, כי החל מהבוקר (ראשון) האבטחה עליו תהיה באחריות השירות ובמימון המדינה. כך נמסר ממפלגת הדמוקרטים, יומיים לפני הבחירות לכנסת.

ההחלטה התקבלה לאחר שמפלגת הדמוקרטים עתרה לבג"ץ בדרישה להטיל על ראש השב"כ, דוד זיני, את האחריות לאבטחת גולן, לנוכח האיומים עליו. בעתירה טענה המפלגה כי אבטחתו נדרשת גם מכוח תפקידו של השירות בשמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.

במסגרת ההליך הציגו נציגי המדינה מתווה לאבטחת גולן, והתחייבו לעדכנו בהתאם להערכות מצב עדכניות. כעת, לפי הודעת המפלגה, הוחלט להעביר את האחריות לאבטחתו לשב"כ.

גם אבטחתו של יו"ר מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, צפויה להתבצע באמצעות חברה הפועלת באחריות השב"כ, בהתאם למתווה שנקבע בעניינו. בחודש שעבר הודיע וינטר כי אינו מעוניין באבטחת שב"כ אישית.

אתמול הודיעה מפלגת ישר! כי החל מהבוקר יאובטח גם יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, באמצעות חברת אבטחה פרטית, שתונחה ותופעל ישירות בידי היחידה לאבטחת אישים בשב"כ, יחידה 730.

בחודש שעבר החליטה ועדת השרים לענייני שב"כ להסמיך את ראש השירות לקבוע את המענה האבטחתי הנדרש לראשי מפלגות שאינם מאובטחים, ובהם גולן, איזנקוט ווינטר, לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שלישי.