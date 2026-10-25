חשד לעוקץ של מאות לקוחות בהחזרי מס: אֵם ובתה ובן משפחה נוסף נעצרו בצפון

שלוש נשים וגבר נעצרו הבוקר (ראשון) בחשד להונאת מאות לקוחות שביקשו לבדוק את זכאותם להחזרי מס, בהיקף של מאות אלפי שקלים. לפי המשטרה, חלק מהלקוחות נפגעו גם בעקבות משיכת כספים מקרנות הפנסיה שלהם, לאחר שהחשודים הציגו בפניהם את הכספים כהחזרי מס.

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שניהל מפלג ההונאה במחוז צפון, בליווי פרקליטות מחוז צפון, במסגרת פרשה שכונתה במשטרה "מרוקנים את הקופה".

לפי החשד, שלוש מהמעורבות בפרשה – אם בת 44 ובתה בת ה-21 מכפר כנא, ואישה בת 22 מעילוט – עבדו יחד בחברה לגיטימית להחזרי מס. במהלך עבודתן פנו ללקוחות שביקשו לבדוק את זכאותם להחזרים, אך גבו מהם תשלום עבור פתיחת תיק לחשבונות בנק פרטיים, ובהמשך לחשבון פיקטיבי שפתחו.

במשטרה טוענים כי לאחר שהאם והבת עזבו את החברה, הן המשיכו לקבל פרטי לקוחות פוטנציאליים מהחשודה השלישית. השתיים המשיכו לכאורה בפעילות יחד עם בן משפחה נוסף, בן 25 מכפר כנא.

על פי ממצאי החקירה, כ-500 לקוחות שילמו סכומים של 400–800 שקלים כל אחד. רבים מהם לא הגישו תלונה, והחוקרים פנו אליהם ביוזמתם במסגרת החקירה.

החשד: משיכת כספי פנסיה במקום החזרי מס

במשטרה חושדים כי בחודשים האחרונים הרחיבו החשודים את פעילותם, ופנו לקרנות הפנסיה של לקוחות שביקשו לקבל החזרי מס. במקום להגיש עבורם בקשות לרשות המסים, ביקשו החשודים למשוך כספים מתוכניות הפנסיה שלהם.

לפי המשטרה, הלקוחות קיבלו את הכספים לחשבונותיהם וסברו בטעות כי מדובר בהחזרים ממס הכנסה. בעקבות זאת שילמו לחשודים עמלות של עשרות אלפי שקלים. משיכת הכספים פגעה בזכויות הפנסיוניות של הלקוחות וגרמה להם לנזקים כספיים נוספים.

הבוקר פשטו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב על בתי ארבעת החשודים בכפר כנא ובעילוט, עצרו אותם ותפסו ממצאים שלטענת המשטרה קושרים אותם לעבירות המיוחסות להם. המשטרה צפויה להביא את הארבעה לבית משפט השלום בטבריה ולבקש להאריך את מעצרם.

רפ"ק רחל בנימין, ראש מפלג פשיעה מקוונת במחוז צפון, מסרה: "מדובר בכנופיה שפעלה כביכול בשיטה מאוד פשוטה ועקצה מאות שקלים מכל לקוח, תוך שהסתמכו על כך שרבים מהם לא יתלוננו בשל הסכומים הקטנים יחסית".

בנימין הוסיפה כי המעבר למשיכת כספי פנסיה הגדיל את היקף הנזק, והזהירה מפני מסירת פרטים אישיים והעברת כספים לגורמים שאינם מוכרים. "פוטנציאל הנזק באירועים מסוג זה מתחיל במאות שקלים ויכול להסתיים באיבוד של מאות אלפי שקלים שאמורים לשמש אותם בשנות הפנסיה שלהם", אמרה.

חקירת המשטרה נמשכת.