סולברג: מותר לרה"מ ולמפכ"ל לשוחח, נאסר עליהם לדון בטוהר הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, אישר הבוקר (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמפכ"ל דני לוי לשוחח בטלפון, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שהתנגדה לקיום הפגישה, תוך קביעה כי "אין מקום לקיים ישיבה שעוסקת בניהול הבחירות או בנושאים אחרים המצויים בסמכות יו"ר ועדת הבחירות".

סולברג נתן תחילה דדליין לנתניהו ולבהרב-מיארה למסור את תגובתם עד 10:30. בהחלטתו התייחס לתגובה שמסר נתניהו. "רשמתי לפני את הצהרת ראש הממשלה כי מדובר בשיחת טלפון, וכי לא ידונו בה סוגיות של היערכות לבחירות ושל טוהר הבחירות. בהקשר זה, מצופה מכל הגורמים להקפיד הקפדה יתרה שלא לחרוג מסמכויותיהם בענייני בחירות".

יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט התנגד לקיום הפגישה: "נתניהו פועל לחבל בבחירות בישראל. זימון המפכ"ל לפגישה ערב בחירות תוך הפרה בוטה של מנהל תקין וסיכון טוהר הבחירות, הוא התערבות מסוכנת שאסור לאפשר". מוקדם יותר פנתה מפלגתו לבהרב-מיארה ולסולברג בדרישה לבטל את הפגישה, שלפי הדיווחים הראשוניים נועדה לעסוק בטוהר הבחירות. במפלגה טענו כי נתניהו, המתמודד בעצמו בבחירות, אינו מופקד על טוהר הבחירות, וכי המפכ"ל אינו כפוף לו בנושא זה. "הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן".

נתניהו פועל לחבל בבחירות בישראל. זימון המפכ"ל לפגישה ערב בחירות תוך הפרה בוטה של מנהל תקין וסיכון טוהר הבחירות, הוא התערבות מסוכנת שאסור לאפשר. נתניהו, הסר מיידית כל מעורבות והתערבות, ממערכת הבחירות, שלך ושל אנשיך.

אל תעזו לפגוע בטוהר הבחירות.

נעמוד מול כל ניסיון פסול כזה כחומה בצורה.

רק ישר! גדולה בהרבה מהליכוד, תייצר לגיטימציה מלאה ומוחלטת להצלת ישראל והחלפת נתניהו. אני פונה לכל משרתי הציבור המסורים: אנחנו בשבוע גורלי. הנאמנות שלכם היא לממלכה, לא למלך. בימים הקרובים ינסו לאתגר אתכם ולבחון את הגבולות המקצועיים והערכיים שלכם.

עמדו חזק ואיתן. זה בנפשנו. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026

בעקבות הביקורת מסרו בליכוד כי הפגישה המתוכננת עם המפכ"ל היא "השלמה לדיון ביטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים – ולא על טוהר הבחירות". עוד נמסר מהמפלגה כי "השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון".

גם השר בן גביר דחה את הטענות נגד קיום הפגישה, ואמר כי זימון המפכ"ל לדיון על ההיערכות לבחירות הוא "צעד שגרתי ומקובל". בן גביר הוסיף כי "חובתו של השר, כפי שהודגש גם בוועדת מירון, לשאול שאלות, ולמנוע פגיעה בחיי אדם, לבחון את ההיערכות ולהצביע על פערים ככל שקיימים". לדבריו, "פגישה בין ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה היא דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין. אין בכך כל פסול, נהפוך הוא – מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני".

המפכ"ל לוי סירב להשתתף בדיון קודם בנושא שזימן בן גביר. לפני כשבוע וחצי השתתף בדיון היערכות לקראת הבחירות עם ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, ובהשתתפות בכירי המשטרה ונציגי גופי הביטחון. באותו דיון הדגיש לוי כי המשטרה היא גוף מקצועי וא-פוליטי, וכי שוטרים אינם רשאים להביע עמדות פוליטיות במסגרת שירותם.

הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ביום שלישי הקרוב, 27 באוקטובר.