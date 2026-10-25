דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון י"ד בחשון תשפ"ז 25.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
26.3°תל אביב
  • 24.9°ירושלים
  • 26.3°תל אביב
  • 25.6°חיפה
  • 26.7°אשדוד
  • 27.9°באר שבע
  • 32.2°אילת
  • 32.0°טבריה
  • 27.5°צפת
  • 26.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
פוליטי מדיני

סולברג: מותר לרה"מ ולמפכ"ל לשוחח, נאסר עליהם לדון בטוהר הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אישר שיחה טלפונית בין נתניהו עם דני לוי, בניגוד לעמדת היועמ"שית | בליכוד טוענים כי הפגישה תעסוק באיומים ביטחוניים | איזנקוט: "נתניהו פועל לחבל בבחירות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו במסע הבחירות, והרמטכ"ל דני לוי (צילום: פלאש90)
ראש הממשלה בנימין נתניהו במסע הבחירות, והרמטכ"ל דני לוי (צילום: פלאש90)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 25.10.2026 | 9:18
נושאים קשורים:

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, אישר הבוקר (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמפכ"ל דני לוי לשוחח בטלפון, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שהתנגדה לקיום הפגישה, תוך קביעה כי "אין מקום לקיים ישיבה שעוסקת בניהול הבחירות או בנושאים אחרים המצויים בסמכות יו"ר ועדת הבחירות".

סולברג נתן תחילה דדליין לנתניהו ולבהרב-מיארה למסור את תגובתם עד 10:30. בהחלטתו התייחס לתגובה שמסר נתניהו. "רשמתי לפני את הצהרת ראש הממשלה כי מדובר בשיחת טלפון, וכי לא ידונו בה סוגיות של היערכות לבחירות ושל טוהר הבחירות. בהקשר זה, מצופה מכל הגורמים להקפיד הקפדה יתרה שלא לחרוג מסמכויותיהם בענייני בחירות".

יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט התנגד לקיום הפגישה: "נתניהו פועל לחבל בבחירות בישראל. זימון המפכ"ל לפגישה ערב בחירות תוך הפרה בוטה של מנהל תקין וסיכון טוהר הבחירות, הוא התערבות מסוכנת שאסור לאפשר". מוקדם יותר פנתה מפלגתו לבהרב-מיארה ולסולברג בדרישה לבטל את הפגישה, שלפי הדיווחים הראשוניים נועדה לעסוק בטוהר הבחירות. במפלגה טענו כי נתניהו, המתמודד בעצמו בבחירות, אינו מופקד על טוהר הבחירות, וכי המפכ"ל אינו כפוף לו בנושא זה. "הפגישה החריגה מעוררת חשש לניסיון לייצר מצג שווא של פגיעה בטוהר הבחירות, ללא כל בסיס, כדי לערער מראש את אמון הציבור בתוצאותיהן".

בעקבות הביקורת מסרו בליכוד כי הפגישה המתוכננת עם המפכ"ל היא "השלמה לדיון ביטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור איומים בטחוניים – ולא על טוהר הבחירות". עוד נמסר מהמפלגה כי "השופט סולברג מוזמן לשלוח נציג מטעם ועדת הבחירות להשתתף בדיון".

גם השר בן גביר דחה את הטענות נגד קיום הפגישה, ואמר כי זימון המפכ"ל לדיון על ההיערכות לבחירות הוא "צעד שגרתי ומקובל". בן גביר הוסיף כי "חובתו של השר, כפי שהודגש גם בוועדת מירון, לשאול שאלות, ולמנוע פגיעה בחיי אדם, לבחון את ההיערכות ולהצביע על פערים ככל שקיימים". לדבריו, "פגישה בין ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה היא דבר שגרתי ולגיטימי לחלוטין. אין בכך כל פסול, נהפוך הוא – מדובר בחלק מהאחריות המוטלת על הדרג המדיני".

המפכ"ל לוי סירב להשתתף בדיון קודם בנושא שזימן בן גביר. לפני כשבוע וחצי השתתף בדיון היערכות לקראת הבחירות עם ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, ובהשתתפות בכירי המשטרה ונציגי גופי הביטחון. באותו דיון הדגיש לוי כי המשטרה היא גוף מקצועי וא-פוליטי, וכי שוטרים אינם רשאים להביע עמדות פוליטיות במסגרת שירותם.

הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו ביום שלישי הקרוב, 27 באוקטובר.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!