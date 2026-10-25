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צבא וביטחון

צה"ל נגד המתפרעים בג'אלוד: "מסיטים את הקשב של הכוחות מסיכול טרור"

כוחות צה"ל פינו ישראלים ממאחז בלתי חוקי שהוקם במבנה פלסטיני בשטח צבאי סגור סמוך לכפר ג'אלוד | במקום פרצה שריפה, שנסיבותיה נבדקות, ובעקבות הפינוי התפרעו ישראלים בכמה צמתים | בצה"ל הבהירו כי הנוכחות במקום פוגעת בביטחון התושבים ובפעילות הכוחות

בית ורכב שנשרפו בכפר ג'אלוד שבבנימין, 29 בספטמבר 2026 (צילום ארכיון: Erik Marmor/Getty Images)
בית ורכב שנשרפו בכפר ג'אלוד שבבנימין, 29 בספטמבר 2026 (צילום ארכיון: Erik Marmor/Getty Images)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 25.10.2026 | 9:27
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כוחות צה"ל פינו אתמול (שבת) אזרחים ישראלים ששהו בניגוד לחוק בשטח צבאי סגור סמוך לכפר ג'אלוד שבבנימין. בעקבות הפינוי התפרעו ישראלים בכמה צמתים ביהודה ושומרון. דובר צה"ל מסר הבוקר (ראשון) כי השוהים במקום נכנסו לשטח צבאי סגור בניגוד לחוק, וכי נוכחותם פוגעת בפעילות ההגנה וסיכול הטרור של כוחות הביטחון.

לפי צה"ל, הכוחות הגיעו למבנה השייך לפלסטינים ונמצא בשטח B, בעקבות זיהוי אזרחים ישראלים ששהו בו בניגוד לצו סגירת השטח. הכוחות פעלו להרחיקם מהמקום, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן פרצה שריפה במבנה, ונסיבותיה נבדקות.

הישראלים שהתבצרו במקום טענו כי השריפה פרצה בעקבות פעילות כוחות הביטחון, וכי נפגעו בה תפילין וספרי קודש. בצה"ל לא אישרו את הטענות והבהירו כי נסיבות פרוץ השריפה עדיין נחקרות. בצה"ל הדגישו כי מדובר במאחז בלתי חוקי שהוקם במבנה השייך לפלסטינים, בשטח שעליו חל צו סגירה צבאי. לדברי הצבא, מהמקום יצאו בעבר פעולות אלימות ובלתי חוקיות.

"בהתאם לכך שמדובר במרחב המוגדר כשטח צבאי סגור ובמבנה השייך לפלסטינים, לא אמור להימצא בו ציוד בבעלות אזרחים ישראלים", נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי "נוכחות הפורעים במקום מסיטה את הקשב של כוחות הביטחון מפעילות ההגנה וסיכול הטרור", ופוגעת באוכלוסייה המתגוררת באזור.

כוחות הביטחון פועלים למנוע את חזרתם של האזרחים הישראלים למתחם ולאכוף את צו סגירת השטח. האירוע התרחש על רקע עימות מתמשך סביב בתי משפחת טובאסי הפלסטינית בכפר ג'אלוד. בסוף ספטמבר ניסו כוחות צה"ל ומג"ב לסייע למשפחה לשוב לביתה, לאחר שנאלצה לעזוב אותו בעקבות שורת אירועי אלימות נגדה.

באותו אירוע התפרעו יותר ממאה ישראלים בכפר, חסמו צירים, יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון והציתו בתים, כלי רכב ורכוש פלסטיני. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו באורח קל, והניסיון להשיב את המשפחה לביתה לא הושלם. בצה"ל הבהירו כי ימשיכו לפעול לאכיפת החוק ולשמירה על הסדר באזור.

 

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