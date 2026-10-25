המודיעין האמריקני מזהיר: איראן מקדמת תוכניות לפגיעה באזרחי ארה"ב בחו"ל

איראן הגבירה משמעותית את מאמציה לפגוע באנשי ממשל ובאזרחים אמריקנים מחוץ לארצות הברית, ותוכניות לביצוע תקיפות קטלניות נגדם הגיעו לשלבים מתקדמים. כך עולה ממזכר מודיעיני אמריקני שנחשף אתמול (שבת) בסוכנות הידיעות רויטרס, על רקע החשש מהסלמה נוספת במלחמה בין ארצות הברית לאיראן.

המזכר נשלח ביום שישי בידי ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית, ג'יי קלייטון, למזכיר המדינה מרקו רוביו. העתק ממנו הועבר גם לראש סוכנות הביון המרכזית (CIA), ג'ון רטקליף. דבר קיומו פורסם לראשונה באתר החדשות Axios.

במזכר הזהיר קלייטון כי מידע שהגיע לידי גורמי המודיעין האמריקניים מצביע על הגברה משמעותית של מאמצי איראן לפגוע באנשי ממשל אמריקנים. לדבריו, תוכניות לפגיעה קטלנית באזרחים אמריקנים הגיעו לשלבים מתקדמים במזרח התיכון ובמדינות נוספות. בדיווח לא פורטו זהותם של היעדים האפשריים או המדינות שבהן עלולות להתבצע התקיפות.

האזהרה מגיעה לאחר שמשרד החוץ האמריקני הורה לעובדי ממשל שאינם חיוניים ולבני משפחותיהם לעזוב את הנציגויות הדיפלומטיות בסעודיה, בעקבות התגברות התקפות החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן, על יעדים אזרחיים ותשתיות במדינה. דובר משרד החוץ האמריקני, טומי פיגוט, הבהיר כי הוראת העזיבה הרשמית מתייחסת לסעודיה בלבד. עם זאת, גורמים אמריקניים אמרו לרויטרס כי נשקלות התאמות נוספות בהיקף הנוכחות הדיפלומטית במדינות אחרות באזור.

בשבת פרסם משרד החוץ האמריקני אזהרות מסע מעודכנות ליותר מתריסר מדינות במזרח התיכון, ובהן סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, עיראק וישראל, בשל האיום הגובר מצד החות'ים. גורם אמריקני הסביר לרויטרס כי ההחלטות על היקף כוח האדם בשגרירויות מתקבלות בהתאם למידע מודיעיני עדכני על איומים אפשריים מצד איראן והחות'ים.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ביום שישי בעצרת בחירות בפלורידה כי ארצו עשויה לבצע מבצע צבאי נוסף נגד איראן. טראמפ השתמש בשם המבצע האמריקני נגד איראן, "זעם אדיר", אך לא פירט מתי או באילו נסיבות עשויה פעולה נוספת להתבצע. מוקדם יותר אמר טראמפ כי ארצות הברית מסוגלת להביא לסיום מהיר של המלחמה, אך העלה את האפשרות להמשיך בהפעלת לחץ על טהרן באמצעות סנקציות ומצור ימי.

באיראן מאיימים מצדם בתגובה נרחבת במקרה של תקיפות אמריקניות נוספות. שני גורמי ביטחון איראניים בכירים אמרו לרויטרס כי טהרן הכינה תוכניות לפגיעה בכבלי תקשורת תת-ימיים במפרץ הפרסי אם ארצות הברית וישראל יחדשו את התקיפות בשטחה. לדברי אחד הגורמים, איראן אף תפעל להקשות על תיקון הכבלים כדי להאריך את השיבושים בתקשורת.

לצד האיומים הצבאיים, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר אתמול בטלוויזיה הממלכתית כי יש לנסות להגיע להסכם עם ארצות הברית, למרות כישלון השיחות הקודמות. פזשכיאן האשים את האמריקנים בהכשלת המשא ומתן, אך הבהיר כי הוא עדיין סבור שיש לחדש את המאמצים להגיע להסכמות.

ההתפתחויות מתרחשות כמעט שמונה חודשים לאחר תחילת המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן, שהתרחבה לעימות אזורי ופגעה בנתיבי הסחר, בתשתיות ובמשק האנרגיה. בשלב זה לא ברור אם האיומים ההדדיים יובילו להסלמה צבאית נוספת או לחידוש המגעים הדיפלומטיים.