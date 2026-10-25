יומיים לבחירות: 7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, 12 אלף קלפיות ו-450 מיליון פתקים

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7,331,981 אזרחים בעלי זכות בחירה יוכלו להצביע ביום שלישי הקרוב (27 באוקטובר) בבחירות לכנסת ה-26. לפי נתונים שפרסמה היום (ראשון) ועדת הבחירות המרכזית, ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות ו-18 אלף תיבות קלפי, וכ-100 אלף עובדים יועסקו ביום הבחירות.

מתוך כלל הקלפיות, 6,209 יהיו נגישות לאנשים עם מוגבלויות, ובהן 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. ברחבי הארץ יפעלו 20 ועדות בחירות אזוריות, האחראיות להיערכות ולניהול ההצבעה בתחומן. כדי להקל על הגעת הבוחרים לקלפיות, יפעלו ביום הבחירות ללא תשלום 660 קווי תחבורה ציבורית בינעירוניים, וכן כל קווי רכבת ישראל.

ועדת הבחירות מדפיסה לקראת ההצבעה כ-450 מיליון פתקי הצבעה, כ-11.5 מיליון פתקים לכל רשימה המתמודדת בבחירות. לצורך הדפסת הפתקים נדרשים כ-250 טון נייר. ההיערכות כוללת גם גיוס והכשרה של עשרות אלפי עובדים. מספר עובדי ועדת הבחירות גדל מכ-40 עובדים בתקופה שבין מערכות הבחירות לכ-1,200 עובדים במהלך תקופת ההיערכות, ועד לכ-100 אלף עובדים ביום ההצבעה עצמו.

במסגרת ההכנות נערכות הדרכות לכ-50 אלף עובדים בכ-2,140 כיתות. נוסף על כך, כ-15 אלף מצלמות מיועדות לשימוש מפקחי טוהר הבחירות, כחלק ממערך הפיקוח על ההצבעה ועל ספירת הקולות.

תקציב הבחירות לכנסת ה-26 עומד על 690 מיליון שקלים, ומיועד למימון ההיערכות הלוגיסטית, כוח האדם וניהול מערכת הבחירות. גם לאחר סיום הבחירות יימשך הטיפול בחומרי ההצבעה. לפי ועדת הבחירות, בתום מערכת הבחירות מועברים למיחזור יותר מ-400 טון נייר וקרטון.