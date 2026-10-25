חשד לרצח ביפיע: צעיר כבן 25 נורה למוות, המשטרה פתחה בחקירה

גבר כבן 25 נורה למוות היום (ראשון) ביישוב יפיע, סמוך לנצרת. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:16. חובש בכיר במד"א, עלא אלדין בשיר, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

שוטרים שהוזעקו לזירה פתחו בחקירת נסיבות הירי ובסריקות לאיתור החשודים. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי, וכי זהותו של ההרוג טרם התבררה.