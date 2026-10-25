דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון י"ד בחשון תשפ"ז 25.10.26
הרשמה ל"דבר היום"
26.3°תל אביב
  • 24.9°ירושלים
  • 26.3°תל אביב
  • 25.6°חיפה
  • 26.7°אשדוד
  • 27.9°באר שבע
  • 32.2°אילת
  • 32.0°טבריה
  • 27.5°צפת
  • 26.9°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
משפט ופלילים

חשד לרצח ביפיע: צעיר כבן 25 נורה למוות, המשטרה פתחה בחקירה

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הצעיר ללא סימני חיים וקבעו את מותו במקום | המשטרה פתחה בסריקות לאיתור החשודים בירי | הרקע לאירוע פלילי, זהות ההרוג טרם התבררה

זירת רצח (צילום אילוסטרציה: דוברות המשטרה)
זירת רצח (צילום אילוסטרציה: דוברות המשטרה)
יניב שרון
יניב שרון
עורך וכתב החברה הערבית
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 25.10.2026 | 12:49
נושאים קשורים:

גבר כבן 25 נורה למוות היום (ראשון) ביישוב יפיע, סמוך לנצרת. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו ללא סימני חיים, עם פציעות חודרות בגופו, ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 12:16. חובש בכיר במד"א, עלא אלדין בשיר, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

שוטרים שהוזעקו לזירה פתחו בחקירת נסיבות הירי ובסריקות לאיתור החשודים. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי, וכי זהותו של ההרוג טרם התבררה.

 

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!