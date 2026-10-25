חשד למחדל נוסף בטיפולי הפריה: אי-התאמה גנטית התגלתה בין אב לבנו

אי-התאמה גנטית התגלתה בין אב לבנו בן ה-13, שנולד בעקבות טיפול הפריה שבוצע בבית החולים אסותא בראשון לציון ובבתי חולים נוספים. כעת נשלחו דגימות הזרע שנותרו לבדיקה במעבדה חיצונית בלתי תלויה.

אי-ההתאמה התגלתה בעקבות בדיקה גנטית, כ-13 שנים לאחר טיפול ההפריה. הזרע עבר בין שלושה בתי חולים: תחילה בבית חולים בארצות הברית, לאחר מכן בבית חולים בירושלים ולבסוף באסותא ראשון לציון.

על פי המרכז הרפואי אסותא, דגימות הזרע נמצאות כעת בבדיקה במעבדה חיצונית. הבדיקה נועדה לסייע בבירור מקור אי-ההתאמה, מכיוון שכאמור, הזרע עבר בין כמה מוסדות רפואיים לפני ביצוע ההפריה. באסותא הדגישו כי בשלב זה לא ניתן לקבוע היכן אירעה הטעות האפשרית, ואם אירעה באסותא ראשון לציון או באחד מבתי החולים שבהם טופל הזרע קודם לכן.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "המשרד בוחן את פרטי המקרה, לרבות נסיבות הטיפול והבדיקות שבוצעו, והנושא נמצא בבדיקה מקצועית מקיפה מול המרכז הרפואי אסותא ראשון לציון".

זו אינה הפעם הראשונה שבה מתעורר חשד לתקלות חמורות ביחידות ההפריה החוץ-גופית (IVF) בישראל. המקרה המוכר ביותר הוא פרשת החלפת העוברים באסותא ראשון לציון, שנחשפה בספטמבר 2022, ובמרכזה הילדה סופיה, שנולדה לזוג הורים שאינם הוריה הגנטיים. המקרה הוביל להליך משפטי ממושך, שבסופו הוחלט כי הילדה תישאר אצל ההורים שגידלו אותה.

מקרים נוספים דווחו באסותא רמת החייל. באוגוסט האחרון התקבל במשרד הבריאות דיווח על בדיקת DNA של שני אחים, שהיו אמורים להיוולד מאותה תרומת זרע, שהעלתה כי אינם חולקים אב ביולוגי.

ב-2024 פרסם משרד הבריאות אמות מידה והנחיות ליחידות הרפואיות האחראיות על טיפולי ההפריה, בעקבות שורת מקרים נוספים. בין הנהלים שפורסמו: דרישה למערכת עקיבות (Witnessing) למניעת טעויות בזיהוי, מערכות ניטור טמפרטורה וגזים, חובת דיווח שנתית למשרד הבריאות והשתתפות בתוכניות לבקרת איכות חיצונית.