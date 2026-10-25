אושר מינוי ועדת סל הבריאות ל-2027: "טיפול רפואי מתקדם ללא תלות ביכולת הכלכלית"

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הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2027 מונתה היום (ראשון), כך הודיע משרד הבריאות. הרכב הועדה יכלול 17 אנשי מקצוע בתחומי הבריאות והאוצר, ולרשות הוועדה יעמוד תקציב של 650 מיליון שקלים.

הוועדה תבחן מאות תרופות וטכנולוגיות חדשות, ותמליץ על הכללתן בסל שירותי הבריאות בהתאם לשיקולים רפואיים, מקצועיים, חברתיים וכלכליים, במטרה להרחיב את אפשרויות הטיפול העומדות לרשות הציבור בישראל.

שר הבריאות חיים כץ: "מערכת בריאות ציבורית חזקה צריכה לאפשר לחולים לקבל טיפול רפואי מתקדם, ללא תלות ביכולתם הכלכלית. בשנים האחרונות, התווספו מדי שנה 650 מיליון שקלים לסל הבריאות. תוספת זו מחזקת את המענה שמעניקה המדינה לאזרחיה ותסייע לצמצם פערים בנגישות לתרופות ולטכנולוגיות חדשות".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "מאחורי עבודת ועדת סל הבריאות עומדים חולים ומטופלים רבים, שעבורם הנגשת תרופות וטכנולוגיות חדשות עשויה לשפר את איכות החיים ואף להציל חיים. מערכת הבריאות הישראלית מחויבת להעניק לציבור רפואה מתקדמת, איכותית ושוויונית, ועבודת הוועדה היא אחד הכלים המרכזיים למימוש מחויבות זו.

"חברי הוועדה ניצבים בפני אחריות ציבורית ומקצועית גדולה, המחייבת הכרעות מורכבות ואיזון בין צרכים רפואיים רבים למשאבים מוגבלים".