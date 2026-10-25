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פוליטי מדיני

בעקבות תקיפת חייל דרוזי בתל אביב: מחאה במחלף אליקים, ארבעה חשודים נעצרו

מחלף אליקים (צילום: שרית פרידמן)
מחלף אליקים (צילום: שרית פרידמן)
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עדכון אחרון: 25.10.2026 | 17:49
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בני העדה הדרוזית קיימו היום (ראשון) מחאת פתע במחלף אליקים, שבמהלכה מפגינים הבעירו צמיגים על הכביש. בעקבות המחאה נחסם לתנועה כביש 6 סמוך למחלף אליקים, בכיוון צפון לדרום. לדברי המפגינים, הרקע למחאה הוא תקיפת חייל ממוצא דרוזי בסוף השבוע בתל אביב.

כוחות משטרה מהמחוז הצפוני ומאגף התנועה הגיעו למקום ופעלו לשמירת הסדר הציבורי ולפתיחת הכביש. צוותי כיבוי פעלו אף הם במקום. בהמשך עדכנה המשטרה כי שוטרי מחוז צפון, מחוז חוף ולוחמי מג"ב פעלו לפיזור המפגינים, וכי הכביש נפתח מחדש לתנועה בשני הכיוונים.

במהלך פיזור המחאה זיהו השוטרים כמה צעירים מכים צעיר בן 17, שהיה שרוע על הקרקע בשולי הכביש. השוטרים פעלו להפסקת התקיפה ועצרו שניים מהחשודים בתקיפתו. הצעיר שנפגע פונה לקבלת טיפול רפואי במצב קל, על פי גורמי הרפואה.

שני צעירים נוספים נעצרו בחשד להפרת הסדר הציבורי. במשטרה מסרו כי נסיבות האירוע והרקע לפרוץ התגרה נמצאים בחקירה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה בגבולות החוק, אולם לא תאפשר לקיים אירועים שיש בהם כדי לפגוע בשלום הציבור או שעלולים להביא להפרת הסדר הציבורי, וכל שכן לפגוע באזרחים תמימים".

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