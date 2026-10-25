לאחר שבועיים של השבתה בשל מתקפות החות'ים: הטיסות בנמל התעופה בריאד יחודשו

נמל התעופה הבינלאומי של ריאד, "המלך חאלד", הודיע היום (ראשון) כי הטיסות מנמל התעופה יחזרו לפעול בשני טרמינלים, לאחר שהושבתו בשבועיים האחרונים עקב תקיפות החות'ים.

בהודעת נמל התעופה, שפורסמה באתר החדשות הסעודי Al Arabiya, נמסר כי "טרמינל 1 ייועד לטיסות פנימיות, וטרמינל 2 לטיסות בינלאומיות". השבתת הפעילות מוקדם יותר החודש באה בעקבות החרפת מתקפות החות'ים על תשתיות בסעודיה, שכללו כמה גלים של ירי טילים לעבר נמל התעופה. באחת המתקפות ספג הנמל פגיעה ישירה, וכ-13 בני אדם נהרגו, לצד יותר מ-300 הרוגים.

לפחות שלושה נמלי תעופה נוספים הושבתו בדרום סעודיה

השבתת נמל התעופה גררה שינוי משמעותי בדפוסי הטיסות והעברת טיסות רבות לנמלי התעופה "המלך עבדולעזיז" בג'דה ו"הנסיך מוחמד בן עבדולעזיז" באל-מדינה, שניהם במזרח המדינה.

נמל התעופה המלך חאלד אינו היחיד שהושבת: על פי הודעות רשות התעופה הסעודית, במהלך הסלמת העימות עם החות'ים באוקטובר הושבתו לפחות שלושה נמלי תעופה נוספים בדרום המדינה. מדובר בבעיה משמעותית עבור סעודיה, שמשקיעה בעשור האחרון משאבים רבים בתיירות ובקשריה הבינלאומיים. על פי נתוני הלשכה הסעודית לסטטיסטיקה, בשנת 2025 עברו בנמל התעופה 112 אלף נוסעים ביום, שהם כ-29% מכלל תנועת הנוסעים בממלכה.