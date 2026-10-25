רוכב קורקינט נהרג מפגיעת אוטובוס, הנהג נפצע קל; הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע, הרוכב נפצע קשה

בוחני תאונות הדרכים של מרחב מנשה פתחו היום בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית במעורבות אוטובוס ורוכב קורקינט.

על פי דוברות מד"א, בשעה 19:34 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על רוכב גלגינוע (קורקינט חשמלי) שנפגע מאוטובוס על כביש 4 בסמוך לאור עקיבא. חובשים ופראמדיקים של מד"א דיווחו על צעיר בן 25, מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית וללא סימני חיים, וקבעו את מותו במקום. נהג האוטובוס, גבר בן כ-50 נפצע באורח קל ופונה לבית חולים הלל יפה.

חובש מיחידת האופנועים של מד"א יוסי אזולאי וחובשי רפואת חירום במד"א רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן: "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב הגלגינוע כשהוא שכוב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מאוטובוס במהלך רכיבה. ביצענו בדיקות רפואיות אך הפציעה שלו הייתה קריטית, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בזירה, בנוסף הענקנו טיפול רפואי ופינינו לבית החולים את נהג האוטובוס במצב קל".

בשעה 20:55 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל על הולכת רגל שנפגעה מאופנוע בדרך העצמאות בחיפה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית חולים רמב"ם שני פצועים – הולכת הרגל כבת 40 שנפצעה קשה ורוכב האופנוע, בן 35, גם כן נפצע קשה עם חבלת ראש.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א ישי לוי וחובש בכיר במד"א שבח רוטנשטרייך סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בהולכת הרגל, אישה כבת 40 כשהיא שכובה בצד הכביש מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש קשה וברוכב האופנוע, גבר בן 35 כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלת ראש, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה ויציב".