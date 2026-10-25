אלכסנדרה דן ונמרוד קרביצקי זכו במדליות ארד בסבב גביע העולם לבוגרים בטאקוונדו

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אלכסנדרה דן ונמרוד קרביצקי זכו היום (ראשון) בשתי מדליות ארד בסבב גביע העולם לבוגרים בטאקוונדו, שהתקיים בבוקרשט, רומניה. דן וקרביצקי ממשיכים את רצף ההופעות המרשים של נבחרת ישראל, והעפילו לחצי הגמר בקטגוריות המשקל שלהם.

דן (נשים, 49 ק”ג) זכתה במדליית הארד לאחר שניצחה בשמינית הגמר יריבה מספרד 0:2 וברבע הגמר יריבה מדרום קוריאה 0:2. בחצי הגמר נכנעה ליריבה נוספת מדרום קוריאה בתוצאה 2:1.

קרביצקי (גברים, 68 ק”ג) זכה במדליית הארד לאחר שניצח במוקדמות יריב מלוקסמבורג 0:2, בשמינית הגמר יריב מיוון 0:2 וברבע הגמר יריב מדנמרק 1:2. בחצי הגמר נכנע ליריב מהולנד 2:0.

תוצאות נוספות: תומר ברש (58 ק”ג) סיים במקום החמישי לאחר שהעפיל לרבע הגמר. איליה רודרמן (87+ ק”ג), ירדן נשר (49 ק”ג), אריאל ויגדור (53 ק”ג), סופי מורוצה (49 ק”ג) ומאיה שוורץ (53 ק”ג) ניצחו בקרבות המוקדמות והודחו בשמינית הגמר.