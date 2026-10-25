סערה באופוזיציה על רקע הדיווח כי נתניהו מקדם פעולה באיראן לפני הבחירות: "בגידה במדינה ובביטחון"

תגובות חריפות נשמעו הערב (ראשון) ממפלגות האופוזיציה לאחר דיווח בחדשות 12 שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה לצאת לפעולה באיראן עוד לפני הבחירות, וזאת ממניעים פוליטיים.

על פי הדיווח ב-12, עימות חריף פרץ בין נתניהו לרמטכ"ל אייל זמיר בשל החשש בצבא מפני הסלמה בין ישראל לאיראן, אם מתקפה כזאת תצא לפועל לפני יום שלישי. עוד נאמר כי בצבא סבורים שהסיבה למתקפה כזאת היא קידום פוליטי.

נתניהו אמר בתוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14 כי הדיווח על עימות בינו לבין הרמטכ"ל הוא שקר וכי יש "ניסיון למנוע מאיראן לשבש את הבחירות בישראל". הוא הוסיף כי הרמטכ"ל עצמו אמר שאיראן מנסה לפגוע בבחירות: "אנחנו מתכוננים לזה. הכל קשקוש. פייק".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב לדיווח בחדשות 12: "נתניהו, העיניים שלי עליך. האיש שבמשמרת שלו התרחש האסון הגדול בתולדות המדינה מסרב להבין כי ביטחון ישראל אינו כלי משחק פוליטי, חיי אזרחי ישראל וחיילי צה"ל אינם הפקר, ומדינת ישראל אינה רכושו הפרטי".

נתניהו, העיניים שלי עליך. האיש שבמשמרת שלו התרחש האסון הגדול בתולדות המדינה מסרב להבין כי ביטחון ישראל אינו כלי משחק פוליטי, חיי אזרחי ישראל וחיילי צה״ל אינם הפקר, ומדינת ישראל אינה רכושו הפרטי. אני נותן אמון מלא ברמטכ״ל אייל זמיר ובמפקדי צה״ל הפועלים מתוך אחריות מקצועית… — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) October 25, 2026

ראש האופוזיציה ויו"ר מפלגת יש עתיד יאיר לפיד: "אתמול נתניהו הודיע שהסיוע הבטחוני מארה"ב נגמר וסנקציות הולכות לרסק לנו את הכלכלה. היום בבוקר הוא פרסם סרטון שבו פצצת אטום נוחתת על תל אביב. הערב מתפרסם שהוא רוצה להוביל להסלמה ועימות באיראן רק בשביל לדחות את הבחירות. האיש ירד מהפסים. אנחנו חייבים לשלוח אותו הביתה".

אתמול נתניהו הודיע שהסיוע הבטחוני מארה"ב נגמר וסנקציות הולכות לרסק לנו את הכלכלה. היום בבוקר הוא פרסם סרטון שבו פצצת אטום נוחתת על תל אביב. הערב מתפרסם שהוא רוצה להוביל להסלמה ועימות באיראן רק בשביל לדחות את הבחירות. האיש ירד מהפסים. אנחנו חייבים לשלוח אותו הביתה. pic.twitter.com/l1hZXJ5pZy — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 25, 2026

גם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב לדיווח: "כפי שאמרתי לפני מספר שבועות, אין לי ספק שביבי מנסה בכוח לגרור את ישראל למהלך צבאי על מנת למנוע את הבחירות. ההתנהלות הזו היא בגדר בגידה במדינה ובביטחון. חובתו של הרמטכ״ל למנוע שימוש פוליטי בצה״ל, ולשמור על חיי חיילי צה״ל ולא לסכן אותם בגלל חשש של ראש הממשלה מהפסד בבחירות".

כפי שאמרתי לפני מספר שבועות, אין לי ספק שביבי מנסה בכוח לגרור את ישראל למהלך צבאי על מנת למנוע את הבחירות. ההתנהלות הזו היא בגדר בגידה במדינה ובביטחון. חובתו של הרמטכ״ל למנוע שימוש פוליטי בצה״ל, ולשמור על חיי חיילי צה״ל ולא לסכן אותם בגלל חשש של ראש הממשלה מהפסד בבחירות. https://t.co/GRtBO5YWfZ — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) October 25, 2026

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן: "אני מגבה באופן מוחלט את הרמטכ״ל על עמידתו על חובתו המקצועית. אסור לאפשר שום מהלך צבאי שאין מאחוריו צורך ביטחוני ברור, תכלית אסטרטגית ותוכנית פעולה אחראית. כשאזרחי ישראל ילכו אל הקלפי ביום שלישי הקרוב עליהם לזכור זאת: נתניהו מהווה איום ביטחוני על ישראל. הוא אינו מהסס להקריב את חיי ילדינו לשם הישרדותו ערב בחירות – את זה צה״ל מנסה לבלום. ביטחון ישראל נתון בידיו של דרג מדיני מושחת, אנשים בלתי כשירים ומטורפים שלא מהססים להקריב את ביטחון ישראל כדי לשמור על הכיסא. אנחנו ננצח. ואנחנו נחליף אותם ונחזיר את ישראל לדרך הביטחון והאחריות".

אני מגבה באופן מוחלט את הרמטכ״ל על עמידתו על חובתו המקצועית. אסור לאפשר שום מהלך צבאי שאין מאחוריו צורך ביטחוני ברור, תכלית אסטרטגית ותוכנית פעולה אחראית. כשאזרחי ישראל ילכו אל הקלפי ביום שלישי הקרוב עליהם לזכור זאת: נתניהו מהווה איום ביטחוני על ישראל. הוא אינו מהסס להקריב את… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) October 25, 2026

בשבוע שעבר עלו סימני שאלה בנוגע לגיחה של עשרות מטוסי קרב ישראליים אל עבר הגבול האיראני, במהלך שדורש תדלוק אווירי ועשוי היה להצית תקיפה של האיראנים נגד המטוסים.

בדיון בוועדת החוץ והביטחון לפני כמה שבועות בהשתתפות ראש השב"כ דוד זיני, עלתה ההערכה כי גורמים זרים ינסו להתערב בבחירות, אך לפיה מדובר בהתערבות דוגמת מהלכי השפעה ופעולות סייבר, אך לא מתקפה צבאית.

על פי העיתונאי והמזרחן יוני בן מנחם, לישראל, לארה"ב ולאיראן אין כרגע אינטרס לפתוח במהלך צבאי בתקופה כה רגישה פוליטית בישראל ובארה"ב.