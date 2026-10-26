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בחירות 2026

טראמפ פרסם פוסט תמיכה נוסף בנתניהו: "זיכרו שביבי היה ראש ממשלה ולוחם יוצא מן הכלל!"

עוד כתב טראמפ: "לא ייתכן עוד שהקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' תישמע ברחבי העולם, והיא גם לא תישמע. הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. אנחנו חייבים להשלים את המשימה שהתחלנו!"

ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באחוזת הנשיא במאר-א-לאגו בדצמבר (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום, לע"ם)
ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באחוזת הנשיא במאר-א-לאגו בדצמבר (צילום ארכיון: עמוס בן גרשום, לע"ם)
דבר
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עדכון אחרון: 26.10.2026 | 7:02
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין ראשון לשני) פוסט תמיכה נוסף בראש הממשלה בנימין נתניהו.

"כפי שכולם יודעים, כולל האויב, לביבי ולי יש מערכת יחסים מצוינת בכל הנוגע להשגת ניצחונות משותפים. ביצענו את מבצע 'פטיש חצות', שבמסגרתו מנענו ממדינת החסות הגדולה בעולם לטרור להשיג נשק גרעיני. לאחר מכן ביצענו את מבצע 'זעם אפי', וכעת לאיראן אין חיל ים ואין חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה נמצאים שניהם במצב של קריסה".

"כשתלכו לקלפיות, אנא זיכרו שביבי היה ראש ממשלה ולוחם יוצא מן הכלל!", המשיך הנשיא. "ישראל כונתה 'השטן הקטן', בעוד שארצות הברית כונתה 'השטן הגדול', על ידי אנשים רעים מאוד. לא ייתכן עוד שהקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' תישמע ברחבי העולם, והיא גם לא תישמע. הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. אנחנו חייבים להשלים את המשימה שהתחלנו!".

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פעמון

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