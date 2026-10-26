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תשתיות וסביבה

מזג האוויר: התחממות קלה, סיכוי לגשם מקומי; ביום הבחירות יהיה מעונן עם צפי לשיטפונות בדרום

לקראת הלילה הגשם צפוי להתרחב לאזורים נוספים וייתכנו סופות רעמים וברקים מקומיות | מחר, יום הבחירות, יהיה חם יחסית, עם שמיים מעוננים. גשם מקומי מלווה בסופות רעמים צפוי לרדת מהצהריים וקיים סיכוי לשיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, הנגב והערבה

שמיים מעוננים בגליל התחתון (צילום: דוד טברסקי)
שמיים מעוננים בגליל התחתון (צילום: דוד טברסקי)
דבר
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עדכון אחרון: 26.10.2026 | 7:18
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    היום (שני) תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו ממוצעות לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים. בחצי השני של היום קיים סיכוי לגשם נקודתי, ולקראת הלילה הגשם צפוי להתרחב לאזורים נוספים וייתכנו סופות רעמים וברקים מקומיות.

    מחר (שלישי), יום הבחירות, יורגש מזג אוויר טרופי – יהיה חם יחסית עם הרבה עננים בשמיים. גשם מקומי מלווה בסופות רעמים צפוי לרדת. משעות הצהריים קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, הנגב והערבה.

    לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ, לצד סופות רעמים יחידות. במהלך היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

    תגיות:
    פעמון

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