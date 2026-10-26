תובעת צבאית ראשית לשעבר תוביל את העמדתם לדין של מחבלי הנוחבה

הרמטכ"ל אייל זמיר בחר אתמול (ראשון) בעו"ד זאנה מודזגברישוילי לעמוד בראש המערך להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. במסגרת ההליך צפויים לעמוד לדין יותר מ-400 מחבלים, ובית המשפט יהיה מוסמך לגזור על מורשעים גם עונשי מוות.

מודזגברישוילי שירתה בצה"ל במשך 22 שנים, במהלכן שימשה בין היתר שופטת צבאית, ובארבע שנותיה האחרונות כיהנה כתובעת הצבאית הראשית. לאחר שחרורה ב-2013 מונתה למבררת תלונות נחקרים בשב"כ מטעם משרד המשפטים, תפקיד שבמסגרתו בחנה תלונות על התנהלות חוקרי השירות. לאחרונה שבה לשירות מילואים ושימשה כתובעת במשפטו של אביעד פריג'ה, הנאשם בגרימת מותו של יובל קסטלמן בנובמבר 2023.

על פי החוק שאושר בכנסת במאי האחרון, המשפטים יתנהלו בבית משפט צבאי מיוחד בירושלים ויחולקו לפי זירות הטבח, בהן בארי, ניר עוז ומסיבת הנובה. החוק מאפשר להטיל עונש מוות גם בגין עבירות חמורות שאינן רצח, ובהן אונס, וקובע כי נאשמים בעבירות שדינן מיתה לא יוכלו להשתחרר במסגרת עסקאות לשחרור אסירים.

בדיון בכנסת בתחילת החודש עלתה האפשרות שכתב האישום הראשון יוגש במחצית הראשונה של 2027.