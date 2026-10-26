ביום הבחירות: חשש לשיטפונות בדרום ולחסימות צירי תנועה בשלישי ורביעי

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על פי תחזית השירות המטאורולוגי, בימים שלישי ורביעי (27-28.10.26) צפויה לפקוד את אזור הדרום מערכת מזג אוויר שתלווה בגשמים עזים, רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד, לצד חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה ואזור אילת.

החל משעות הצהריים של יום שלישי צפויים גשמים חזקים באזור אילת, הנגב הדרומי והערבה, ובהמשך צפויה המערכת להתפשט צפונה לעבר אזורים בנגב ובים המלח. לאחר הפוגה במהלך הלילה, צפויים הגשמים והשיטפונות להתחדש ביום רביעי משעות הצהריים.

בתוך כך, קיים חשש לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה משמעותיים בצירים המרכזיים בדרום, לרבות הדרכים המובילות לעיר אילת וממנה. שוטרי מחוז דרום, מחוז ש״י ומשטרת התנועה נערכים לקראת מערכת מזג האוויר הצפויה, ובשל החשש לשיטפונות כלל אתרי הטיולים מבאר שבע ועד אילת ייסגרו.

אנו קוראים לציבור להימנע מהגעה לאתרי הטיולים, לנחלים ולמסלולי ההליכה באזור במהלך ימי המערכת, להימנע מנסיעות שאינן חיוניות באזורי הסיכון ולהתעדכן בדיווחים על מצב הכבישים ובחסימות הצפויות.

הנחיות והמלצות לציבור

▪️אין להגיע לאזורי נחלים, ערוצי זרימה ואתרי טיולים שנסגרו בשל סכנת שיטפונות פתאומיים.

▪️אין לחצות כבישים מוצפים וערוצי מים זורמים, גם באמצעות רכבי שטח.

▪️מומלץ להימנע מנסיעות שאינן חיוניות בכבישי הנגב והערבה במהלך ימי המערכת.

▪️יש להישמע להוראות השוטרים וכוחות החירום וההצלה בשטח.

▪️מומלץ לתכנן נסיעות מראש ולהתעדכן במצב הכבישים ובשינויים בהסדרי התנועה.