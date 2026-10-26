פעילת הימין שפי פז, ממובילות המחאה נגד מבקשי המקלט בדרום תל אביב, הלכה לעולמה בגיל 74

הפעילה החברתית שפי פז, ממובילות המאבק למען תושבי דרום תל אביב ונגד נוכחות מבקשי המקלט באזור, הלכה היום (שני) לעולמה בגיל 74, כך הודיעה עמותת 'עוטף תחנה מרכזית'. פז, הייתה מהדמויות הבולטות והשנויות במחלוקת במאבק הציבורי שהתנהל בדרום העיר.

משנת 2013 הובילה פז הפגנות ופעולות מחאה נגד נוכחות מבקשי המקלט והמהגרים מאפריקה בדרום תל אביב, בטענה לפגיעה באיכות חייהם של התושבים הוותיקים. פעילותה עוררה ביקורת ציבורית, בין היתר בשל מחאות שקיימה במוסדות ששירתו את קהילות מבקשי המקלט.

בספטמבר 2024 גזר עליה בית משפט השלום בתל אביב 45 ימי מאסר בפועל, לאחר שהורשעה בין היתר בהסגת גבול פלילית ובהשחתת פני מקרקעין. ההרשעה נגעה לכניסה ללא אישור לגן ילדים ולמרפאת לוינסקי, לתיעוד הנוכחים ללא הסכמתם ולריסוס כתובות נאצה על מוסדות חינוך. פז סירבה לבצע עבודות שירות במקום מאסר.

בעמותת 'עוטף תחנה מרכזית', שהוקמה ב-2013 בידי תושבי דרום תל אביב ופועלת למען תושבי השכונות הוותיקות ונגד הגירה בלתי חוקית, ספדו לפז, שהייתה מהפעילות המרכזיות בה. סמנכ"לית העמותה, עמליה עוזר, ודובר העמותה, יעקב סלע, מסרו: "היום איבדנו מנהיגה אמיצה, חברה יקרה ואישה שהייתה לסמל של נחישות, מסירות ואהבת הארץ". השניים הוסיפו כי ימשיכו במאבק שניהלה למען תושבי דרום תל אביב ונגד ההגירה הבלתי חוקית.