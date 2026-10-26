נקבע מותם של שני בני כ-60 שנמצאו ירויים בתל אביב

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תקרית ירי אירעה היום ברחוב משה דיין בתל אביב, במהלכה נורו שני גברים בני כ-60 ונקבע מותם – כוחות של תחנת תל אביב דרום וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו לזירה ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.

בצלאל סבג ופרנס פרהוד חובשי איחוד הצלה מסרו: "סיפרו בזירה כי הם נפצעו אנושות כתוצאה מירי. למרבה הצער נקבע מותם בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלו".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר גרוסמן, סיפר: "הגענו למקום במהירות וראינו 2 גברים שוכבים ברחוב כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".