הכללים להצבעה תקינה: אין להוסיף כיתוב או סימונים על פתקי ההצבעה המודפסים

ועדת הבחירות המרכזית פרסמה היום (שני) הבהרה שלפיה, בניגוד למידע המופץ ברשתות החברתיות, אין להוסיף כיתוב או סימונים על פתקי ההצבעה המודפסים. יש להשתמש בפתקים כפי שהם, ללא הוספת מילים, חתימות, ציורים או סימנים אחרים. תוספות עלולות להביא לפסילת הקול.

להלן הכללים להצבעה תקינה: