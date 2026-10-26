הרב אברג'ל, שפרש מהבחירות תמורת תפקיד סגן שר בממשלת נתניהו, הודיע על תמיכה בבן גביר

הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, מנהיג מפלגת אח"י (ארץ, חברה, יהדות) שפרשה מהמירוץ לבחירות בשבוע שעבר בעקבות סיכום עם מפלגת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע אמש (ראשון) על תמיכתו במפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

"השר איתמר בן גביר ירא שמים, מכבד תלמידי חכמים, ומצווה על כולנו להצביע האות ב׳ לעוצמה יהודית", אמר לתלמידיו.

מפלגת אח"י הודיעה ביום שישי האחרון כי היא פורשת מהתמודדות לכנסת. הליכוד פרסמה בעקבות כך הודעה שבה נאמר כי "אנחנו מברכים את הרב החיד"א אברג'ל ואת תנועת אח"י על המעשה החשוב לפרוש מהתמודדות בבחירות. סוכם עם תנועת אח"י כי ימונה סגן שר במשרד רה"מ מבין חברי הכנסת של הליכוד לקידום העקרונות המשותפים או מטעם מפלגת אח"י בהתאם להוראות החוק שיחול".

כלומר בסיכום עם נתניהו, הובטח לרב אברג'ל תפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה מטעמו תמורת פרישתו.

"מקובל לחלוטין"

המשא ומתן התנהל בביתו של הרב ביום שישי בהובלת שר החינוך יואב קיש, לצד סגן השר אלמוג כהן, ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר, ועו"ד ליאור קצב, אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב, שהורשע במעשי אונס ונכלא. בתיעוד שפרסם יואלי ברים בחדשות 13 מתוך הפגישה, נראה קיש מבקש מהנוכחים: "אל תצלמו עכשיו".

במהלך הפגישה קיש הוסיף את נתניהו לשיחת טלפון שבה פורטה העסקה: הליכוד יפעל לשינוי חוק יסוד הממשלה כדי לאפשר מינוי סגן שר במשרד ראש הממשלה שאינו חבר כנסת – תפקיד שיוענק ישירות לנציג מטעם הרב אברג'ל. לחלופין, אם החוק לא ישונה, אנשי הרב יבחרו חבר כנסת מהליכוד שישמש סגן שר וינהל עבורם תקציבים ונושאים שסוכמו (כמו חוק הגיוס והזהות היהודית). נתניהו נשמע מאשר בקולו: "מקובל לחלוטין". עלות ההחזקה והשכר של סגן שר נאמדת בכ-2.8 עד 3.4 מיליון שקלים בשנה.

נחקר בחשד לביצוע עבירות מין

ההסכם יצא לפועל כחלק מהמאמץ של נתניהו למנוע "שריפת קולות" בגוש הימין על ידי מפלגות קטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה. מפלגת אח"י של הרב אברג'ל קיבלה את תמיכתם של אלפי קולות בקרב קהילתו בנתיבות ובדרום, ובקהילות נוספות ברחבי הארץ. עם זאת, בסקר של מנחם לזר עבור מעריב, הגיעה המפלגה ל-0.8% תמיכה לכל היותר.

ביוני 2025 פורסם כי הרב אברג'יל נחקר בחשד לביצוע עבירות מין בנשים ונערות שהגיעו אליו לייעוץ. במשטרה ייחסו לו עבירות של מעשה מגונה, מעשה מגונה תוך שימוש בכוח או איומים, הדחה בחקירה, סחיטה באיומים והטרדה מינית. נכון להיום החקירה הסתיימה, והתיק הועבר לבדיקת הפרקליטות.

מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אורית סוליציאנו: "העסקה הפוליטית שרקם השר קיש עם הרב אברג'ל, שנגדו ישנם חשודות חמורים בעבירות מין, היא בלתי נתפסת. ראש ממשלת ישראל מנרמל פגיעות קשות בנשים, רק בגלל צרכים פוליטיים, ומתעלם באופן מחפיר מהנזק האדיר שהוא גורם לנפגעות הישירות של אברג'ל ובכלל בנפגעות.

"לא יעלה על הדעת שאדם שחשוד בעבירות מין יכהן בתפקיד פוליטי, ולא מתקבל על הדעת שראש ממשלה מנרמל פגיעה. אנחנו קוראות לראש הממשלה ולבכירי ממשלתו לחזור בהם מהתמיכה המחפירה באדם שפגע בנשים צעירות".