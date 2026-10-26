צה"ל על טענות לעימות בין זמיר לנתניהו: "שיקולינו ביטחוניים וענייניים. כל שיח אחר מטעה"

תגובה ראשונה של צה"ל על טענות בתקשורת הישראלית והבינלאומית על עימותים בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ. בהודעת דובר צה"ל נכתב: " ביחס לדיווחים שונים בתקשורת הישראלית והבינלאומית ביממה האחרונה, תוך שיוך אמירות שונות שיוחסו לרמטכ”ל או לבכירים בצה"ל, נבקש להבהיר: צה״ל ממוקד במשימותיו ומצוי בדריכות גבוהה בכל אחת מהזירות, אל מול התראות שונות ורגישות התקופה".

עוד הדגישו בצה"ל: "הפעילות המבצעית והשיקולים הנלקחים בצה״ל הם ביטחוניים, מקצועיים, ענייניים וממלכתיים בלבד וכל שיח אחר הוא מטעה ואינו רלוונטי". יש לציין כי בתגובה אין הכחשה מפורשת של הדיווחים על מחלוקות בין הרמטכ"ל ובכירים בצה"ל לראשי הדרג המדיני, אך הבהירו כי השיקולים הם מקצועיים.

ההודעה מגיעה לאחר דיווח אמש בחדשות 12 על עימותים חריפים בין זמיר לנתניהו וכ"ץ בעקבות סדרה של התבטאויות של השניים נגד איראן. לפי הדיווח בימים האחרונים קיבל זמיר הנחיה מהדרג המדיני, וביקש לקיים דיון מעמיק לפני ביצועה. לצד זאת, ביקש הרמטכ"ל אסמכתאות חוקיות וחתומות של הדרג המדיני על המהלך. גורם ביטחוני מסר כי מדובר בפעולה שעלולה להוביל לעימות בזק מול איראן בעיתוי רגיש ודרמטי, וליצור טעות בהערכת המצב.

הדיווח מגיע לאחר פרסומים ב-CNN וברשתות זרות אחרות על הסתייגות של הרמטכ"ל מפעולה שנתניהו קידם נגד איראן, הן על רקע ההערכות המבצעיות והן ביחס לעיתוי הרגיש סמוך לבחירות לכנסת.