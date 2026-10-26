7,331,981 בעלי זכות בחירה יוכלו להצביע מחר (שלישי) בבחירות לכנסת ה-26, עלייה של 543,177 לעומת הבחירות הקודמות. ברחבי הארץ יוצבו 12,018 קלפיות, לצד מאות קלפיות מיוחדות בצה"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובמקומות נוספים. כ-100 אלף עובדים יועסקו ביום הבחירות.

מתוך כלל הקלפיות, 6,209 יהיו נגישות לאנשים עם מוגבלויות, ובהן 3,621 קלפיות נגישות מיוחדות. ברחבי הארץ יפעלו 20 ועדות בחירות אזוריות, האחראיות להיערכות ולניהול ההצבעה בתחומן. כדי להקל על הגעת הבוחרים לקלפיות, יופעלו ללא תשלום 660 קווי תחבורה ציבורית בין-עירוניים, וכן כל קווי רכבת ישראל.

מרבית הקלפיות ייפתחו בשעה 07:00 וייסגרו בשעה 22:00. ביישובים קטנים ובחלק מהקלפיות המיוחדות יתקיימו שעות הצבעה מצומצמות יותר.

בבחירות הקודמות, שנערכו בנובמבר 2022, הצביעו 4,794,593 בני אדם, שהם 70.63% מבעלי זכות הבחירה. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשבוע שעבר, כ-810 אלף ישראלים בעלי זכות בחירה מתגוררים בחו"ל. לפיכך, מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל עומד על כ-6.5 מיליון. הנתון הזה חשוב לניתוח שיעורי ההשתתפות בבחירות, שכן רוב הישראלים המתגוררים בחו"ל אינם יכולים להצביע מחוץ לישראל. עם זאת, אחוז ההצבעה הרשמי מחושב מתוך כלל בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים.

איך להימנע מפסילת פתק ההצבעה?

בבחירות הקודמות נפסלו 29,851 קולות, כ-0.62% מכלל המצביעים. בבחירות שקדמו להן עמד שיעור הקולות הפסולים על כ-0.59%. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הנחיות שנועדו למנוע פסילת קולות בשל טעויות בהצבעה.

מעטפה מקורית: יש להשתמש רק במעטפה שנמסרה לבוחר בידי ועדת הקלפי, לפני כניסתו אל מאחורי הפרגוד.

פתק תקין: יש להשתמש בפתק הצבעה תקני, הזהה לפתקים שהציבה ועדת הבחירות מאחורי הפרגוד. פתק שגודלו, צבעו, צורתו או הכיתוב עליו אינם תואמים את הנוסח המאושר עלול להיפסל. לכן, גם אם קיבלתם פתק מפעילי מפלגה בכניסה לקלפי, מומלץ להשתמש בפתק המונח במגש שמאחורי הפרגוד.

פתק שלם ונקי: יש להכניס למעטפה פתק תקין, ללא קרעים, ניקובים, קשקושים, ציורים או סימנים מזהים. אין להוסיף עליו כיתובים, לרבות האותיות בס"ד, בניגוד למידע כוזב שהופץ ברשתות החברתיות.

עד שלושה פתקים זהים במעטפה: אם שני פתקים או שלושה פתקים של אותה רשימה נדבקו זה לזה והוכנסו למעטפה, הקול ייחשב כשר וייספר פעם אחת בלבד. לעומת זאת, מעטפה ובה ארבעה פתקים או יותר, גם אם כולם של אותה רשימה, תיפסל. גם מעטפה המכילה פתקים של רשימות שונות תיפסל.

סגירת המעטפה: אין חובה להדביק את המעטפה באמצעות פס הדבק, אך מומלץ לסגור אותה היטב כדי למנוע נפילה של פתק ההצבעה.

שימוש בפתק לבן: אם אזלו פתקי ההצבעה של רשימה מסוימת, אפשר לפנות לוועדת הקלפי או להשתמש בפתק לבן ריק. במקרה כזה יש לכתוב עליו בעט כחול, בכתב יד ברור, את אותיות הרשימה כפי שהן מופיעות בלוח הרשימות שמאחורי הפרגוד. אפשר להוסיף גם את שם הרשימה. פתק לבן ללא כיתוב ייחשב לקול פסול.

המעטפות הכפולות: מדוע תוצאות האמת עשויות להשתנות?

בבחירות הקודמות הצביעו כ-463 אלף בני אדם באמצעות מעטפות כפולות, קרוב ל-10% מכלל הקולות. שיטה זו מאפשרת להצביע מחוץ לקלפי שאליה משויך הבוחר, בין היתר בקלפיות נגישות מיוחדות, בבסיסי צה"ל, בבתי חולים, בבתי סוהר ובנציגויות ישראל בחו"ל. המעטפה החיצונית מאפשרת לוודא שהבוחר לא הצביע פעמיים, בעוד המעטפה הפנימית שומרת על חשאיות ההצבעה.

בבחירות הנוכחיות צפוי מספר המעטפות הכפולות לגדול משמעותית, בין היתר בשל מספרם הגבוה של החיילים בשירות סדיר ובמילואים. בוועדת הבחירות נערכים לאפשרות שבין 600 אלף ל-650 אלף בני אדם יצביעו בשיטה זו.

בבחירות לכנסת ה-25 פעלו בצה"ל כ-710 קלפיות. השנה, על רקע הפעילות המבצעית והיקף שירות המילואים, נערך הצבא להפעלת כ-850 קלפיות, בהן גם קלפיות ניידות. ההצבעה בחלק מהקלפיות הצבאיות החלה כבר בשבוע שעבר.

הגידול במספר המעטפות הכפולות עשוי להשפיע על תוצאות הבחירות. מכיוון שהן נספרות בנפרד מהקולות בקלפיות הרגילות, ייתכנו שינויים בחלוקת המנדטים בין תוצאות הביניים שיתפרסמו בליל הבחירות לבין התוצאות לאחר השלמת ספירת כלל הקולות. הדבר עשוי להיות משמעותי במיוחד עבור רשימות המתמודדות על מעבר אחוז החסימה.

כמה קולות יידרשו כדי לעבור את אחוז החסימה?

בבחירות הקודמות ניתנו 417,400 קולות, כ-8.76% מהקולות הכשרים, לרשימות שלא עברו את אחוז החסימה. קולות אלה אינם נכללים בחלוקת המנדטים בכנסת.

אחוז החסימה עומד על 3.25% מכלל הקולות הכשרים. מספר הקולות הדרוש כדי לעבור אותו משתנה בכל מערכת בחירות, בהתאם למספר המצביעים ולשיעור הקולות הפסולים. בבחירות 2022 עמד הרף על כ-154,855 קולות, אך בבחירות הנוכחיות הוא צפוי להיות גבוה יותר בשל הגידול במספר בעלי זכות הבחירה.

אם שיעור ההצבעה יעמוד על 70% ושיעור הקולות הפסולים יהיה 0.6%, בדומה למערכות הבחירות האחרונות, יידרשו כ-165,800 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה.

אם שיעור ההצבעה יעמוד על 72%, יעלה הרף לכ-170,500 קולות. בשיעור השתתפות של 75% יידרשו כ-177,600 קולות, ובתרחיש של 80% הצבעה יעמוד אחוז החסימה על כ-189,500 קולות.

המשמעות היא שגם שינוי קטן בשיעור ההשתתפות עשוי להכריע את גורלן של רשימות הנמצאות על גבול אחוז החסימה, ובהתאם לכך גם את הרכב הכנסת הבאה.

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