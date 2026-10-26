מצרים אישרה סיוע צבאי לסעודיה נגד החות'ים; בטהרן דנים במניעת הסלמה אזורית

הפרלמנט המצרי אישר היום (שני) לנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי להעניק סיוע צבאי לסעודיה, אם זו תבקש סיוע בהגנה על שטחה מפני מתקפות החות'ים בתימן. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. ההחלטה, שאושרה בתמיכת שני שלישים לפחות מחברי הפרלמנט, עשויה להביא למעורבות צבאית ישירה של מצרים בסכסוך האזורי המתרחב, על רקע התגברות המתקפות של החות'ים, הנתמכים בידי איראן, על יעדים בסעודיה.

א-סיסי ביקש את אישור הפרלמנט בשבוע שעבר, לאחר שהעימות בין סעודיה לחות'ים הסלים והפך לחזית נוספת במלחמה האזורית. עם זאת, נשיא מצרים הדגיש כי הסיוע יוגבל להגנה על שטחה, גבולותיה וריבונותה של סעודיה, ולא יכלול תקיפות בשטח תימן. לפי דיווח סוכנות הידיעות AP, גורם אזורי המעורה בפרטים מסר כי מצרים מתכננת לסייע באמצעות מערכות הגנה אווירית וכלי טיס ליירוט טילים וכטב"מים, ולא באמצעות שליחת כוחות קרקעיים לתימן.

ההצבעה בפרלמנט התקיימה לאחר שנדחתה בשבוע שעבר, בין היתר בשל מחלוקות על היקף המעורבות הצבאית האפשרית. שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, וראש המודיעין חסן רשאד ביקרו בריאד והעבירו ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, איגרת מא-סיסי שהבהירה את גבולות הסיוע שמצרים מוכנה להעניק. עבד אל-עאטי הדגיש לאחר הביקור כי קהיר מוסיפה לתמוך במיצוי האפשרויות לפתרון דיפלומטי של הסכסוך בתימן.

סעודיה היא אחת מבעלות בריתה המרכזיות של מצרים בעולם הערבי, ותומכת בכלכלתה באמצעות השקעות, סיוע פיננסי ואספקת אנרגיה. לצד המחויבות המדינית לריאד, למצרים אינטרס כלכלי וביטחוני ישיר ביציבות אזור הים האדום. מתקפות החות'ים על נתיבי השיט באזור מצר באב אל-מנדב, המחבר בין מפרץ עדן לים האדום ומהווה שער לתעלת סואץ, פגעו בתנועת האוניות ובהכנסותיה של מצרים מהתעלה.

מצרים גינתה פעמים רבות את מתקפותיה של איראן ושל המיליציות הנתמכות בידיה על מדינות המפרץ, אך נמנעה עד כה מהשתתפות פומבית בלחימה הישירה נגדן. היא גם לא הצטרפה להסכם ההגנה ההדדי שנחתם באוגוסט בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, המכונה "ברית מכה".

מצרים, המדינה המאוכלסת ביותר בעולם הערבי ובעלת אחד הצבאות הגדולים באזור, השתתפה בקואליציה שהובילה סעודיה במלחמה נגד החות'ים במרץ 2015. עיקר מעורבותה היה בזירה הימית, באמצעות ספינות מלחמה שנשלחו לאבטחת נתיבי השיט בים האדום.

לצבא המצרי גם היסטוריה קשה של מעורבות בתימן. בשנות ה-60 שלח נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר עשרות אלפי חיילים למלחמת האזרחים בצפון תימן, במערכה ממושכת שגבתה מחיר כבד בחיי אדם ובמשאבים. מאז מלחמת המפרץ ב-1991 לא ביצעה מצרים פריסה קרקעית צבאית רחבת היקף מחוץ לגבולותיה.

מוקדם יותר היום הודיעו החות'ים כי תקפו תחנות שאיבה לאורך צינור הנפט "מזרח-מערב" בסעודיה, וכן את נמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד. הרשויות הסעודיות לא אישרו את טענותיהם בדבר הפגיעה ביעדים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי יירטה טיל בליסטי ששוגר לעבר ריאד, וכי תקפה בתימן משגרי טילים, מחסני נשק ומנהרות ששימשו לאחסון טילים בליסטיים של החות'ים.

במקביל להסלמה הצבאית מתקיימים מאמצים דיפלומטיים למניעת התרחבות המלחמה. שר ההגנה הסעודי, הנסיך ח'אלד בן סלמאן, נפגש היום בטהרן עם נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, ועם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, מוחסן רזאאי. בפגישות השתתפו גם מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, וראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין.

המפגש התקיים יום לאחר ביקור משלחת מקטאר בטהרן, במסגרת ניסיונות התיווך בין איראן לארצות הברית ועל רקע החשש מפני חידוש התקיפות האמריקניות והישראליות נגד איראן.

משרד החוץ הסעודי מסר כי ביקורו של שר ההגנה בטהרן נועד לסייע בצמצום המתיחות, לעודד דיאלוג ופתרונות דיפלומטיים ולתמוך במאמצי התיווך של קטאר ופקיסטן. לפי ההודעה, המדינות החברות בברית מכה פועלות לקידום הביטחון והיציבות באזור ולמניעת הסלמה צבאית נוספת.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, מסר בתדרוך לעיתונאים כי השיחות יעסקו בסוגיות הביטחוניות הדחופות באזור, לרבות פעולותיה של ישראל בשטחים הפלסטיניים ובלבנון והשלכות המלחמה האמריקנית נגד איראן.

לדבריו, המפגש בין נציגי איראן, סעודיה, טורקיה ופקיסטן עשוי להיות צעד מעשי לקראת הקמת מנגנון ביטחון אזורי המבוסס על אינטרסים משותפים. הוא הוסיף כי יציבות ארוכת טווח במזרח התיכון תוכל להתבסס רק על יכולותיהן של מדינות האזור ועל שיתוף הפעולה ביניהן.

לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, המשתתפים בפגישה הסכימו להמשיך בשיחות. המאמצים הדיפלומטיים מתקיימים בשעה שהלחימה בתימן נמשכת, והחשש מהתלקחות מחודשת בין ארצות הברית לאיראן מטיל צל על האזור כולו.