מזג האוויר: גשמים וסופות רעמים צפויים בדרום ובמזרח, חשש לשיטפונות בנחלים

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. גשמים מקומיים צפויים ברוב אזורי הארץ, וייתכנו סופות רעמים. לקראת שעות הצהריים הגשמים צפויים להתחזק, וילוו בסופות רעמים, בפרצי רוח ובברד.
קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, בערבה, במדבר יהודה ובאזור ים המלח.
הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים וסופות רעמים בודדות, בעיקר במזרח הארץ.
מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית, וצפויים גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ברוב אזורי הארץ. החשש לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה יימשך.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-23, תל אביב 21-26, חיפה 21-24, צפת 17-22, קצרין 17-23, טבריה 21-27, נצרת 18-23, עפולה 18-23, בית שאן 18-23, לוד 23-29, אשדוד 22-26, עין גדי 24-28, באר שבע 20-27, מצפה רמון 18-24, אילת 23-29.