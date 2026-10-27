נפגעי 7 באוקטובר בכיכר החטופים: "תזכרו את יקירינו בקלפי"

בני משפחותיהם של נרצחי שבעה באוקטובר והלוחמים שנפלו בקרבות באותו יום קראו היום (שלישי) לציבור לצאת ולהצביע בבחירות, במהלך הצהרה מיוחדת לתקשורת. המשפחות ביקשו מהבוחרים לזכור בקלפי את יקיריהם שלא יזכו עוד להצביע, והדגישו את הצורך בלקיחת אחריות על מחדלי שבעה באוקטובר ובהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

"שלוש שנים אחרי הטבח, היקרים שלנו לא יצביעו היום. צאו להצביע, תזכרו אותם בקלפי, על זה הבחירות", נמסר במסגרת ההצהרה.

עפרי צור, אחותו של סרן אמיר צור ז"ל, קצין ופרמדיק בסיירת מטכ"ל שנפל בקרב בכפר עזה, סיפרה על תחושת האחריות שהובילה את אחיה לשירות הצבאי. "אמירי בחר להיות קצין ופרמדיק מתוך תחושת אחריות ורצון להציל חיים. הוא היה גאה בזכותו להגן עלינו", אמרה. צור קראה לציבור להצביע לזכר הנופלים: "הצביעו באחריות, כדי שנהיה ראויים לאהובים שלנו שנתנו הכול למען ביטחוננו. כדי שנוכל לראות את עתידנו ועתיד ילדינו כאן. למען התקווה. והתקווה שלנו מתחילה בקלפי".

שיר מתיאס, בתם של שחר ושלומי מתיאס ז"ל, שנרצחו בקיבוץ חולית, סיפרה על הוריה, שהיו מוזיקאים ואנשי חינוך. "הם אהבו את המדינה כמעט כמו שאהבו את המשפחה ואת החברים. הם הקימו את ביתנו בחולית מערכים של ציונות, אהבת הארץ, הדרום וחיי קהילה". מתיאס קראה לציבור: "תבחרו למען ולזכר ההורים שלי, שחר ושלומי מתיאס. אבא ואמא, היום מתחיל השינוי".

חגית ורובי חן, הוריו של סמ"ר איתי חן ז"ל, שנפל בהגנה על מוצב נחל עוז, נחטף לעזה והוחזר לאחר 760 ימים, קראו לבוחרים לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. "איתי לא יצביע היום. איתי נפל בקרב בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה. הבוקר, לפני פתיחת הקלפיות, זכרו על מה הבחירות האלה. על האמת. על האחריות. ועל החובה למנוע את האסון הבא", אמרו. "מאחורי הפרגוד, זכרו גם את מי שכבר לא יזכה להצביע. בחרו במי שמתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית. הבטחנו לאיתי שנדע את האמת. ועל ההבטחה הזאת לא נוותר".

מנשה רם, אביו של עמרי רם ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה, סיפר על בנו וקרא לציבור להצביע למען עתיד המדינה. "אני אבא של עמרי. הילד שגלש על הגלים, הנער שגדל עם חיוכו המקסים, הגבר שנגע בליבם של אנשים", אמר. "היום אני נכנס להצביע עם עמרי שלי בלב. אני מצביע עבור האמת, עבור הצדק, עבור תיקון, עבור העתיד של המדינה שלנו. עבור כל הצעירים שלא זכו לראות את העתיד שלהם, ועבור כולנו שעדיין יכולים לשנות אותו".

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ז"ל, שנחטף בחיים ממסיבת הנובה ונרצח בשבי חמאס, קרא גם הוא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. "אני רוצה לחיות במדינה שלוקחת אחריות על אזרחיה, שמבקשת לדעת את האמת, שלומדת מהאסון ומבטיחה להקים ועדת חקירה ממלכתית ולעשות הכול שאסון כזה לא יקרה שוב", אמר. "כשאעמוד מאחורי הפרגוד, אחשוב על גיאצ'וק. על החיים שהיו לו ועל העתיד שנגזל ממנו וממני. אני קורא מכאן לעם ישראל: תזכרו אותו בקלפי. תצביעו כדי שיהיה כאן אחרת".

סיגל ויורם יהודאי, הוריו של רון יהודאי ז"ל, שנרצח בפסטיבל הנובה, קראו לציבור להצביע למפלגות שהתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית. "ב-7 באוקטובר מדינת ישראל הפקירה את בננו אהובנו רון", אמרו. "זה הרגע של העם להגיד את דברו. צאו להצביע! תצביעו לזכר רון הילד שלי, ולזכר כל החללים והנרצחים. אני לא אומר לאיזו מפלגה להצביע. תצביעו למפלגות שהתחייבו להקים ועדת חקירה ממלכתית שתיתן לנו תשובות ומרגוע לנפשנו העייפה".

יונתן שני, אחיו של עידו שני ז"ל, שנפל בהגנה על קיבוץ סופה, סיפר על אחיו, ששירת כקצין בצה"ל במשך עשור. "הוא אהב את המדינה וראה בתפקידו שליחות, זו הייתה זכות עבורו לשמור על הביטחון שלנו", אמר. שני קרא לציבור לממש את זכות ההצבעה: "לשרת בצה"ל זו זכות, ולהצביע זו זכות, אז תממשו אותה וצאו להצביע. להצביע באופן שמכבד את הנופלים. להצביע למפלגות שרוצות ללמוד, ולתקן, ולמנוע מאסונות לחזור על עצמם".