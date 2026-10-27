משרד הבריאות עקב התפרצות אבולה באפריקה: הימנעו מנסיעה לקונגו ולמדינות סמוכות

יש להימנע מנסיעות למחוזות הנגועים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובמדינות הגובלות לה, ולשקול נסיעות לקניה וניגריה, כך פרסם אתמול (שני) משרד הבריאות. המלצות המשרד פורסמו בעקבות התפרצות נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ודיווח על מקרי תחלואה במדינות נוספות באפריקה. תסמיני מחלת האבולה מתאפיינים בחום, כאבי שרירים, הקאות ושלשולים, ותקופת הדגירה היא בין 2 ל-21 ימים.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו דיווחה על למעלה מ-9,800 מקרי תחלואה מאומתים ולפחות 4,750 מקרי מוות מהמחלה. בנוסף, לאחרונה, דווחו מקרי תחלואה בקניה ובניגריה. בשלב זה לא דווח על הדבקה קהילתית במדינות אלו. אמש פורסם ברויטרס על כך שאשתו של דיפלומט שוויצרי אומתה כחולת אבולה בניגריה, והעובדה לבדיקות.

להימנע מנסיעה לקונגו ולמדינות הסמוכות

בעקבות התפרצות המחלה, משרד הבריאות ממליץ להימנע מנסיעות למחוזות הנגועים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו – איטורי (Ituri), צפון-קיוו (Nord-Kivu), דרום-קיוו (Sud-Kivu), הוט-אואלה (Haut-Uélé), טשופו (Tshopo), באס-אואלה (Bas-Uélé), סוד-אובנגי (Sud-Ubangi) ונור-אובנגיNord-Ubangi, ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות לשאר שטחי המדינה.

כמו כן, ממליצים במשרד להימנע מנסיעות שאינן נחוצות, למדינות הגובלות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו: אוגנדה, דרום סודאן, הרפובליקה המרכז-אפריקאית, רואנדה, בורונדי, טנזניה, זמביה, אנגולה והרפובליקה של קונגו.

בנוסף, לנוסעים לקניה ולניגריה מומלץ לשקול את נחיצות הנסיעה. בכל מקרה של נסיעה למדינות הנ״ל, יש לנקוט באמצעי זהירות כמפורט באתר משרד הבריאות, להתעדכן בהמלצות רשויות הבריאות וטרם הנסיעה להתייעץ במרפאת מטיילים.

הנחיה לחולים: להישאר בבית וליצור קשר עם משרד הבריאות

נגיף האבולה מועבר במגע ישיר עם נוזלי גוף של חולים או נפטרים, ויכול גם לעבוד במגע דרך חפצים מזוהמים או בעלי חיים נגועים.

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ובתוך 21 ימים מהשהייה במדינה פתחו חום מעל 38 או תסמינים חריגים, מתבקשים להישאר בבית ולהימנע ממגע עם אחרים. עליהם ליצור קשר עם מוקד משרד הבריאות בטלפון *5400 לקבלת הנחיות. אין להגיע למוסד רפואי ללא תיאום מראש, ויש לציין בשיחה את השהייה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו

האבולה היא מחלה נגיפית מדבקת וקטלנית, שתוארה לראשונה במרכז אפריקה בשנת 1976. עד 2014 לא היו התפרצויות גדולות, אך שיעור התמותה עמד על 90%. התפרצות חריגה אירעה ב־2014 במערב אפריקה. באותה השנה נדבקו במחלה כ־30 אלף בני אדם, וכ־40% מהם מתו בגלל סיבוכיה הקשים. בהתפרצות, שנמשכה כשנתיים, אירעו תחלואה ותמותה משמעותיות בקרב אנשי צוות רפואי שטיפלו בחולים.

ארגון הבריאות העולמי הכריז במאי 2026 שמדובר בהתפרצות שהיא "אירוע חירום לבריאות הציבור בעל חשיבות בינלאומית", אך אין מדובר במגפה נרחבת (פנדמיה). הארגון לא המליץ לסגור גבולות או לאסור על טיסות או להטיל מגבלות כלשהן על הסחר​.