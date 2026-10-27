חיילי מילואים בשומרון עודכנו שלא יוכלו להצביע; צה"ל: תתאפשר הצבעה

עשרות חיילי מילואים המשרתים בשומרון עודכנו הבוקר (שלישי) שלא יוכלו להצביע בבחירות היום עקב "אילוצים טכניים" של צה"ל – כך נודע ל'דבר'. בצה"ל אמרו בתגובה שלאחר בירור, תתאפשר הצבעה. מדובר בחיילים המשרתים בגזרת טול כרם שבחטיבת אפרים, ומוצבים במחנות הפליטים הסמוכים לעיר – טול כרם ונור א-שמס.

אתמול הודיעה החטיבה שקלפי ניידת תגיע למקום ותאפשר הצבעה בנקודות בהם נמצאים החיילים, אך הבוקר דווח שעקב "אילוצים טכניים של החטיבה הקלפי הניידת בסוף לא תעבור בפנים, כל מי שלא הצביע ובבסיס צריך להגיע לקלפי" – דרישה שבפועל אינה ריאלית ומשמעותה שהחיילים לא יוכלו להצביע. בתגובה כתב אחד החיילים בקבוצת ווטסאפ כי "זו שלילת זכות יסוד". עם זאת, כאמור, בצה"ל אמרו ל'דבר' לאחר בירור שכלל החיילים בגזרה יוכלו להצביע בקלפיות נייחות וניידות.

על פי החוק, חיילי צה"ל זכאים להצביע בקלפיות צבאיות בבסיסי צה"ל וכן בקלפיות ניידות שמגיעות למוצבים מרוחקים. במקומות בהם לא מתאפשרת הצבעה ביום הבחירות, כמו למשל במוצבים ברצועת עזה או בדרום לבנון, וכן ביחידות שיוצאות למשימות מבצעיות של מספר ימים, צה"ל נערך מראש ומאפשר לחיילים להצביע בהצבעה מוקדמת – מה שלא קרה במקרה של חיילי המילואים בטול כרם.